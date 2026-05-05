Великобритания ввела санкции в связи с вербовкой мигрантов в РФ

Великобритания ввела санкции против 35 юридических и физических лиц из России и третьих стран, связанных с производством российских беспилотников и сетями по вербовке мигрантов из разных стран мира, сообщается на сайте британского МИД.

Отмечается, что такие сети обманным путем вербуют людей из разных стран, обещая им работу в России, а по прибытии в страну отправляют их на передовую или заставляют работать на оборонных заводах.

В частности, под санкции подпали шесть человек и одна фирма, которые, по данным ведомства, участвуют в вербовке иностранцев в рамках программы "Алабуга Старт": это Анастасия Барышева, Константин Трифонов, Чулпан Исламова, Савсан Юсупова, Эльмир Сайфуллин, а также Мишель Ги Франс Авана Атеба и Enangue Holding (Франция). Речь идёт о завлечении иностранцев на работу по производству беспилотников.

За причастность к "торговле иностранными гражданами" в санкционном списке оказались пять компаний и девять граждан из третьих стран, включая Таиланд и Китай. За инструментализацию миграции в целях дестабилизации ситуации в Украине и Европе санкции введены, в частности, против Сергея Мерзлякова и Полины Азарных.

"Би-би-си" ранее выяснила, что Азарных – бывшая учительница. Она через телеграм-канал вербовала граждан Ближнего Востока и Африки для участия в войне против Украины на стороне России. За последний год она отправила более 490 приглашений мужчинам из Йемена, Сирии, Египта, Марокко, Ирака, Кот-д'Ивуара и Нигерии.

В санкционный список также включены российские и иностранные компании и причастные к ним физические лица, которые поставляют или связаны с поставками беспилотников, компонентов для дронов или товаров двойного назначения для оборонного сектора России. Среди них Павел и Егор Никитины, Сергей Кащенко, Михаил Воловик, SNK TRADE, Eltech component, M9 Logistics, Sea2sky и Tanaq.

Павел Никитин, по данным МИД Великобритании, владеет компанией, которая разрабатывает FPV-дроны ВТ-40, которые широко используются РФ в атаках на Украину.

"Поскольку Россия пытается использовать мигрантов для поддержки своей военной машины, объявленные сегодня санкции напрямую направлены против лиц, занимающихся торговлей уязвимыми мигрантами для участия в боевых действиях на передовой путинской войны, а также против компаний, поставляющих продукцию на российские заводы по производству беспилотников", – говорится в сообщении МИД.

Министр Великобритании по делам Европы Стивен Даути назвал "варварской" российскую практику "эксплуатации уязвимых людей для поддержки" войны.