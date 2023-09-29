Великое нытьё. Галина Сидорова – о путинских дипломатах

"Вас обманули – вам дали лучший мех" – таким комплиментом Остап Бендер "соблазняет" Людоедку Эллочку.

В нашем случае в далёком 1991 году Российская Федерация действительно получила лучшее из того, на что могла рассчитывать новорожденная демократия. Своего рода аванс – благодаря заработанному в годы горбачёвской перестройки кредиту доверия, подхваченному руководством новой России. На самом деле аванс был смесью доверия и стремления избежать нестабильности – с учётом угрозы расползания ядерного оружия, маячившей в тени крупнейшего в новейшей истории потрясения.

Россия тогда обрела статус не только правопреемника, но и государства-продолжателя в ООН – на тот момент, по согласию как своих недавних товарищей по СССР, так и международного сообщества. К статусу прилагались смена таблички с Советского Союза на Российскую Федерацию за круглым столом Совета Безопасности в компании её постоянных членов и право вето. Привилегия и ответственность.

Как она им распорядилась, окончательно стало ясно в феврале 2024 года. Добавив к имеющемуся статусу звание агрессора и инициатора первой, после Второй мировой, полномасштабной войны на европейском континенте. А ещё – амплуа главного жалобщика. На последнем по времени заседании Совбеза собравшиеся, явно делая над собой усилие, слушали, как министр Лавров погружает их в альтернативную реальность, монотонно повторяя одни и те же претензии путинского режима к городу и миру. О "госперевороте и нацизме в Киеве". О "вскормленном США расистском режиме" и "преступных авантюрах уверенно возглавивших весь Запад англосаксов".

Вообще "англосаксы" своего рода слово-паразит в лавровском лексиконе. Присутствует во всех выступлениях. Произносится с выражением. Грозно: англосаксы "руководят конфликтом на Украине", "шантажируют другие государства", а их "наглость не знает пределов". Или жалобно: "Знаем, как американцы ездят по всему миру и запрещают встречаться с нашими дипломатами и вообще российскими представителями".

Обращение к глобальному Югу – отчаянная попытка Кремля выстроить некий "союз" против вездесущих англосаксов. Хотя метания по Африке – три поездки Лаврова в течение года – и турне по Латинской Америке тоже не обошлись без лейтмотива в духе: нас обманули и обижают, как раньше обижали вас. Но даже в глубинах Африканского континента, где всегда понимали, против кого дружить, прекрасно видят: ресурсы России сгорают в войне, а Лавров, как и его босс, – под персональными санкциями ЕС, США и Великобритании. Так что попытка "маленькой России" сыграть в большой Советский Союз, в чьей силе мало кто сомневался, не то чтобы прокатывает. У нытья есть оборотная сторона: погрузившись в него в поисках "сочувствия", недолго растерять остатки самопровозглашённой "великости", которой так кичатся кремлёвские небожители.

"…Работаем с теми, кто готов с нами взаимодействовать. Честно скажу – я не скучал… Более 30 встреч… Вчера начал работу в 8 утра, а закончил в 8 вечера", – раздраженно отвечает министр на вопрос о цели и ценности для России продолжения её участия в ООН, учитывая факт изоляции и критики со стороны международных организаций.

У дипломатии "закрывающихся дверей" своя специфика. При желании можно "заколотить" посольства и сидеть "за забором", время от времени переругиваясь с соседями – искусство "недипломатичных переговоров" руководство МИДа и его подчинённые успешно освоили – соцсети им в руки. Потому как самый важный элемент их нынешнего дипломатического театра – работа с его главным зрителем и режиссёром в одном президентском лице. Вот кому необходимо нравиться и изо всех сил доказывать свою нужность. Путина, судя по его недавнему указу, пока всё устраивает: с июля 2023 года штат сотрудников центрального аппарата МИДа увеличен с 3441 до 3561 человека (не включая тех, кто обслуживает здания). Видимо, сказалось сокращение персонала посольств в странах, которые сама Россия гордо объявила "недружественными", и большое количество вернувшихся в родные пределы товарищей, не слишком удачно совмещавших дипломатическую деятельность с другими задачами. Нужно же их всех куда-то девать. Фонд зарплаты обитателей московской высотки тоже обнаружил рост: с 6,6 млрд до 7,6 млрд руб. на следующий год.

А дабы не простаивали, президент тем же указом добавил МИДу новую функцию: участвовать вместе с другими федеральными органами исполнительной власти в разработке и реализации мер противостояния "недружественным действиям иностранных государств". Речь и о пропаганде, и о содействии, к примеру, МВД. На днях в российских городах как раз появились листовки "Внимание Розыск!" с явно иностранными именами. "Управлением угрозыска ГУ МВД России по городу Москве разыскивается скрывающийся от органов следствия Айтала Росарио Сальваторе 24.09.1967 года, обвиняемый в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2, ст. 301 УК РФ". Господин Сальваторе – судья Международного уголовного суда (МУС). Видимо, предполагается, что его изображение на листовках – "симметричный ответ" на выданный этим органом в марте ордер на арест Владимира Путина по делу о незаконной депортации в РФ детей из оккупированных районов Украины. В розыске также председатель МУС Пётр Хофманьский и ещё несколько его коллег. Бдительным гражданам предлагается присылать информацию на тел. 102 и 112.

"Оскорблённая" Россия за полтора года не без бравады вышла из многих международных институтов, договоров и конвенций. А из Совета Европы попросту была изгнана как государство, развязавшее агрессивную войну. ООН – последняя зацепка. Место силы, где Москва всё ещё безнаказанно троллит международное сообщество своей "великостью", забомбив его вето, жалобами и ложью, пытаясь скинуть ответственность за собственные преступления на других. При случае напоминая о ядерной фиге в кармане. Однако всё больше мировых лидеров осознают, что нынешняя аморальная ситуация с агрессором в руководстве – более серьёзный удар по стабильности, нежели глобальная перестройка организации. В Уставе ООН (Статья 23) в качестве постоянного члена Совбеза до сих пор фигурирует Союз Советских Социалистических Республик – страна, которой давно нет. Россия даже не упоминается. Российским троллям от дипломатии в перерывах между перечислением обидок и угроз хорошо бы об этом задуматься. Чтобы не заскучать в обозримом будущем в местах не столь отдалённых.

Галина Сидорова – московский журналист и внешнеполитический обозреватель

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