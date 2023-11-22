Венгрия и Кипр стали лидерами у российских покупателей недвижимости

У обеспеченных россиян повысился интерес к покупке недвижимости в Европе. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные консалтинговой компании NF Group. Наиболее привлекательными странами за январь - октябрь 2023 года стали Венгрия и Кипр. В прошлом году лидировали азиатские страны, в первую очередь Турция и Объединённые арабские Эмираты.

По мнению аналитиков, главная цель покупки россиянами недвижимости за рубежом - получение вида на жительство или гражданства другой страны. Такой интерес высказывали 61% клиентов NF Group. Важным фактором остаются также простота релокации бизнеса и открытия банковских счетов, а также возможность беспрепятственного передвижения по странам Шенгенского соглашения.

Представитель NF Group Анна Андреева объяснила, что рост спроса на квартиры и дома в Венгрии связан с простотой получения ВНЖ для владельцев недвижимости, причём ВНЖ выдаётся сразу на пять лет, а страна не требует постоянного проживания в ней. Кипр также остаётся стабильно востребованным рынком. Инвестиции в его недвижимость от 300 тысяч евро позволяют получить статус постоянного резидента.

В прошлом году состоятельные россияне предпочитали инвестировать в недвижимость в Турции и ОАЭ. В NF Group объясняют это тем, что Турция давала возможность легко получить гражданство при покупке недвижимости, а Дубай создал привлекательные условия для релокации бизнеса и капитала.

Команда Алексея Навального в среду выпустила расследование о недвижимости в ОАЭ, которой владеют депутаты Госдумы России и члены их семей. Многие из них находятся под санкциями Евросоюза, поэтому предпочитают азиатские рынки, утверждается в расследовании. Так, семья депутата от "Единой России" Владислава Резника в 2022 году приобрела две квартиры в Дубае общей стоимостью 185 миллионов рублей, а в этом году - ещё одну. Также две квартиры в Дубае купил единоросс Павел Федяев. Брат, двое детей и племянник депутата от КПРФ Анатолия Бифова владеют каждый по квартире в элитных дубайских жилых комплексах. В расследовании упоминаются и другие депутаты Государственной Думы и их родственники.