Верховная Рада признала действия российской армии в Украине геноцидом

Верховная Рада Украины приняла постановление, согласно которому действия российской армии, политического и военного руководства России признаны геноцидом украинского народа. Об этом сообщается на сайте Рады.

За принятие этого постановления проголосовали 363 народных депутата.

"Совершенные ВС РФ действия являются не просто преступлением агрессии, а преследуют цель системного и последовательного уничтожения украинского народа, его самобытности и лишения его права на самоопределение и самостоятельное развитие. Это требует безотлагательного признания действий, совершенных ВС РФ во время последней фазы вооруженной агрессии РФ против Украины, начавшейся 24 февраля 2022 года, геноцидом украинского народа", - говорится в пояснительной записке к постановлению.

В ней отмечается, что постановление также предусматривает направление обращений от Рады в ООН, ПАСЕ, Европарламент, ПА ОБСЕ, ПА НАТО, правительств и парламентов иностранных государств относительно признания действий российских военных в Украине геноцидом украинского народа.

Также был принят законопроект о запрете символов Z и V. Эту символику нельзя использовать на одежде, в соцсетях, СМИ, рекламе, общественных местах.