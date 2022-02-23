Верховная Рада Украины утвердила введение чрезвычайного положения

Верховная рада Украины утвердила указ президента Владимира Зеленского о введении с 24 февраля чрезвычайного положения на всей территории страны, кроме Донецкой и Луганской областей, сообщается на сайте парламента.



Режим чрезвычайного положения вступит в силу в полночь 24 февраля и продлится 30 суток. Как отмечает РБК-Украина, ограничения, предусмотренные при ЧП, будут вводиться лишь в случае необходимости. Принимать решение о введении каких-то ограничений будут оперативные штабы на местах.

При чрезвычайном положении предусмотрены такие ограничения, как особый режим въезда и выезда, ограничение свободы передвижения, досмотр странспортных средств, усиление охраны общественного порядка, запрет на проведение массовых мероприятий, в случае необходимости введение комендантского часа. Также в список ограничений входит запрет призывникам, военнообязанным и резервистам менять место жительства без ведома соответствующего территориального центра.

Согласно указу Владимира Зеленского, режим ЧП необходимо ввести, так как "подрывная деятельность специальных служб Российской Федерации, поддерживаемая ею деятельность сепаратистских сил, криминальных и незаконных военных групп на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, осуществление ими террористической деятельности приобрели характер крупного противостояния и угрожают распространению на другие регионы Украины". Режим ЧП, согласно документу, нужен для "нормализации обстановки в государстве, обеспечения защиты и охраны границы, противодействия преступности, поддержания общественного порядка и безопасности".

Служба безопасности Украины 23 февраля заявила, что фиксирует передвижение и маневры войск России на границе с Харьковской областью. По данным спецслужбы, Россия наращивает там военное присутствие. Начальник Управления СБУ в Харьковской области Роман Дудин отметил, что нет "никаких признаков отвода войск от госграницы после так называемых учений".