Почти по всей Украине планируют ввести чрезвычайное положение

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) попросил Верховную Раду срочно ввести чрезвычайное положение на всей территории страны, кроме Донецкой и Луганской областей.
Об этом в среду сообщило, в частности, издание РБК Украина, ссылаясь на брифинг после заседания СНБО.
"По всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей, будет введено ЧП. В зависимости от территории, от того, насколько посчитают целесообразным…областные комиссии, в которые войдут представители всех органов власти, будут принимать те или иные решения", - заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
Данилов отметил, что в Донецкой и Луганской областях идет операция Объединенных сил, потому там действует особый правовой режим.
23 февраля в Украине начался призыв резервистов на военную службу. Ему подлежат граждане от 18 до 60 лет. Это будут как офицеры, так и рядовой сержантский состав.
Накануне президент Владимир Зеленский издал соответствующий указ на фоне решения России ввести войска в районы Донбасса, находящиеся под контролем сепаратистов, и признания Москвой независимости "ДНР" и "ЛНР". Зеленский отмечал, что речь идёт о гражданах, отнесенных к оперативному резерву, и что пока нет необходимости во всеобщей мобилизации.
Министерство внутренних дел Украины объявило в среду о введении "дополнительных временных режимных ограничений" в районах, граничащих с Россией, Беларусью, территориями, которые контролируют пророссийские сепаратисты, а также в районах, примыкающих к морскому побережью. Среди ограничений – пребывание в приграничных местах в ночное время, выход любых плавсредств из пунктов базирования и движение транспорта (кроме военного, транспорта, принадлежащего силовым структурам, и агротехники), передаёт Украинская служба Радио Свобода.
Служба безопасности Украины 23 февраля заявила, что фиксирует передвижение и маневры войск России на границе с Харьковской областью. По данным спецслужбы, Россия наращивает там военное присутствие. "Наблюдаем за активным маневрированием и передвижением войск РФ вдоль наших границ. Никаких признаков отвода войск от госграницы после так называемых учений", - сказал начальник Управления СБУ в Харьковской области Роман Дудин.
МИД Украины в среду призвал сограждан воздержаться от поездок в Россию, а тем, кто уже находится в РФ, немедленно покинуть её территорию. Ведомство связало рекомендации с усилением "российской агрессии, которая может привести к существенному сокращению возможной консульской помощи украинцам в России".
По данным российской переписи населения на 2010 год, в России проживали около 1,9 миллиона украинцев, во многих случаях речь идёт о семьях, состоящих из граждан России и Украины.
- Президент России Владимир Путин 21 февраля объявил о признании независимости "ДНР" и "ЛНР". Свое решение он объяснил отказом украинских властей от выполнения минских соглашений. Путин также утверждает, что власти Украины проводят программу дерусификации населения и применяют репрессивные меры.
- На следующий день Путин уточнил, что Россия признала "ДНР" и "ЛНР" в границах Донецкой и Луганской областей, большая часть которых находится под контролем властей Украины, а не сепаратистов.
- Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что Украина никого не боится и никому ничего не отдаст. Он подчеркнул, что украинские границы останутся такими, какими их признало международное сообщество.
- Действия Москвы осудили ЕС, НАТО, Германия, Австрия, Нидерланды, Великобритания, Япония и другие страны. Ряд государств, включая США и Великобританию, объявили об ужесточении санкций, которые затронут Промсвязьбанк и ВЭБ, российскую элиту и членов их семей, бизнесменов, а также суверенный долг России. В МИД России новые санкции назвали нелегитимными, отмечает РБК.
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