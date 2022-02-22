Президент Украины издал указ о призыве резервистов

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне решения России о введении войск в районы Донбасса, находящиеся под контролем сепаратистов, объявил призыв резервистов Вооруженных сил.
"Нам необходимо оперативно доукомплектовать украинскую армию и другие военные формирования. Мной как верховным главнокомандующим издан указ о призыве резервистов в особый период. Подчеркиваю, речь идет исключительно о гражданах, отнесенных к оперативному резерву", - сказал Зеленский. Он отметил, что пока нет необходимости во всеобщей мобилизации.
По словам Зеленского, резервисты должны повысить готовность украинской армии ко всем возможным изменениям.
Ранее Владимир Зеленский заявлял, что Украина выступает за мир и урегулирование вопросов только мирным путем, но должна быть готова к агрессии. Украинский президент также говорил, что страна перейдёт на военное положение только в случае широкомасштабной войны с Россией, передаёт РБК Украина.
- 21 февраля президент России Владимир Путин сначала объявил о признании Россией независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР", а затем о вводе российских войск на территории, контролируемые пророссийскими сепаратистами на востоке Украины. Им он поручил выполнение "функций по поддержанию мира" на территории "ДНР" и "ЛНР".
- Во вторник Путин заявил, что Россия признала так называемые "ДНР" и "ЛНР" в границах Донецкой и Луганской областей Украины. При этом большая часть этих областей сейчас находится под контролем властей Украины, а не сепаратистов.
- Совет Федерации 22 февраля разрешил Владимиру Путину использовать российскую армию за рубежом в связи с ситуацией в Донбассе.
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