Президент Украины издал указ о призыве резервистов

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне решения России о введении войск в районы Донбасса, находящиеся под контролем сепаратистов, объявил призыв резервистов Вооруженных сил.

"Нам необходимо оперативно доукомплектовать украинскую армию и другие военные формирования. Мной как верховным главнокомандующим издан указ о призыве резервистов в особый период. Подчеркиваю, речь идет исключительно о гражданах, отнесенных к оперативному резерву", - сказал Зеленский. Он отметил, что пока нет необходимости во всеобщей мобилизации.

По словам Зеленского, резервисты должны повысить готовность украинской армии ко всем возможным изменениям.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что Украина выступает за мир и урегулирование вопросов только мирным путем, но должна быть готова к агрессии. Украинский президент также говорил, что страна перейдёт на военное положение только в случае широкомасштабной войны с Россией, передаёт РБК Украина.