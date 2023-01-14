Верховный суд Бразилии расследует роль бывшего президента в протестах

Верховный суд Бразилии санкционировал расследование в отношении бывшего президента страны Жаира Болсонару. Прокуратура подозревает его в поощрении протестов своих сторонников, которые закончились штурмом правительственных зданий в столице.
67-летний Болсонару, который сейчас находится в США, подозревается в "подстрекательстве и идейном авторстве антидемократических действий, которые привели к вандализму и насилию в Бразилиа в прошлое воскресенье", говорится в заявлении федеральной прокуратуры.
В минувшие выходные сторонники Болсонару, недовольные результатами президентских выборов, ворвались в здания Конгресса и Верховного суда, а также взяли штурмом президентский дворец. В тот же день полиция освободила здания от протестующих и задержала не менее 1843 человек, более 1100 из которых были впоследствии арестованы.
На следующий день после штурма правительственных зданий Болсонару опубликовал в фейсбуке видео, в котором утверждал, что победа Лулы да Силва на президентских выборах в октябре "была не результатам голосования, а следствием решения Верховного суда и Центризбиркома Бразилии". Видео было вскоре удалено.
Несмотря на то, что видео было опубликовано после штурма, а в твиттере Болсонару осудил действия своих сторонников, прокуратура Бразилии решила инициировать расследование роли Болсонару в протестах.
Согласно опросу, результаты которого приводит бразильский портал g1, 55% респондентов считают Болсонару ответственным "за акты вандализма" в Бразилиа.
- 77-летний основатель левой Партии трудящихся Луис Инасиу Лула да Силва выиграл президентские выборы, прошедшие в октябре 2022 года, с результатом 50,9%, обойдя радикально-правого Жаира Болсонару. После этого Болсонару уехал в США, избежав церемонии передачи власти своему преемнику. Инаугурация Лулы да Силва состоялась 1 января 2023 года.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.