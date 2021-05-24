Приставы закрыли производство по штрафу журналистки Прокопьевой

Псковское управление Федеральной службы судебных приставов прекратило исполнительное производство в отношении журналистки Светланы Прокопьевой из-за штрафа в 500 тысяч рублей, который ей назначили по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщает Север.Реалии со ссылкой на саму журналистку.

Прокопьева отметила, что о прекращении производства она узнала из письма с портала Госуслуг. Судебные приставы с ней не связывались. В банке данных службы исполнительного производства в отношении журналистки больше нет.

Прокопьева оплатила штраф ещё в феврале этого года. Она собрала за один день с помощью донатов 2,5 миллиона рублей на оплату штрафа. 500 тысяч из этой суммы ей перевёл комик Данила Поперечный. Оставшиеся после уплаты штрафа деньги Прокопьева перечислила Центру защиты прав СМИ (признан Минюстом иностранным агентом). Исполнительное производство в отношении неё завели 12 апреля.

Журналистку Светлану Прокопьеву обвинили в публичном оправдании терроризма из-за рассуждений о причине теракта в ФСБ Архангельска, где погиб 17-летний Михаил Жлобицкий. Обвинение требовало для Прокопьевой 6,5 лет колонии и запрет в течение четырех лет заниматься журналистикой. Суд признал Прокопьеву виновной и оштрафовал на 500 тысяч рублей.