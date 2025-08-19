Верховный суд оставил в силе приговор режиссёру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук по делу о спектакле "Финист ясный сокол". Они проведут в колонии больше пяти лет по обвинению в оправдании терроризма. О решении сообщает "Интерфакс".

Спекталь Беркович по пьесе Петрийчук рассказывает о девушках, уезжавших в Сирию для брака с радикальными исламистами. Постановка была отмечена престижными театральными наградами, в том числе национальной "Золотой маской". Авторы отрицают, что пьеса что-то оправдывает. В их защиту выступали известные деятели культуры.

На заседании во вторник Беркович заявила, что её и Светлану Петрийчук надо не просто оправдать, "дело даже не должно было быть заведено", — цитирует её "Медиазона". "Либо все на протяжении лет оперативные сотрудники, прокуроры, судьи были поражены ментальным недугом… Это просто не может быть.

Либо эти решения на всех этапах принимались не в связи с законом, а какими-то неведомыми мне людьми по каким-то неведомым нам причинам. Единственная цель которых сделать лично мне и Светлане Александровне плохо. Если это так, могу сказать о себе, эта цель полностью достигнута. Мне плохо!", — сказала режиссёр.

Двум приёмным детям Беркович с тяжёлой инвалидностью становится хуже с каждым днём без матери, говорит она. Одна её бабушка умерла до приговора, другая — тяжело больна. Сама она находится в тяжёлом физическом и психологическом состоянии.

"Неужели у государства Российского нет более могущественных врагов, чем 90-летняя старуха, двое больных сирот и две не очень здоровые женщины? Неужели больше не с кем бороться, неужели нельзя остановиться? Какая-то часть этих людей мужчины, офицеры, люди с каким-то представлением о чести. Я прошу вас, ваша честь, пожалуйста, остановитесь".

В июле прошлого года Второй западный окружной военный суд в Москве приговорил их к 6 годам лишения свободы. В декабре суд второй инстанции сократил срок для Беркович до 5 лет и 7 месяцев колонии общего режима, а для Петрийчук — до 5 лет и 9 месяцев.