От Дудя до "Базы". Блогеры комментируют новый виток репрессий

Басманный суд Москвы 22 июля заочно арестовал журналиста Юрия Дудя на два месяца по обвинению в уклонении от исполнения обязанностей "иностранного агента". Дудь уехал из России три года назад. Он не прокомментировал это сообщение в своих соцсетях, зато опубликовал рекламу своего нового интервью – с бывшим послом США в Москве и одним из авторов санкций против России Майклом Макфолом.

Блогеры с иронией откликаются на новости из Москвы.

Алексей Бершидский:

Говорят, какой-то говносуд постановил арестовать на два месяца Дудя, когда он приедет в Россию. То есть они считают его идиотом, не сообразившим до сих пор, что ему не стоит сюда соваться, пока вся эта херня здесь не закончится. Как-то даже оскорбительно выглядит

Сторонникам властей заочные обвинения тоже кажется нелепыми:





Необычным в этом "иноагентском" деле стала деталь, о которой стало известно из сообщения ТАСС: "Дудь обвиняется в целенаправленном сборе сведений в области военной и военно-технической деятельности РФ".

Александр Морозов:

Дудю вменили по существу то же, что и Ивану Сафронову – сбор сведений военно-технического характера. То есть Дудя хотят посадить за госизмену или шпионаж.

(*быстро закипел котелок, выполняя безумное указание Путина победить за 50 дней).

21 июля дело о распространении "фейков" об армии завели на журналистку телеканала "Дождь" Анну Монгайт.

Андрей Лошак:

Сегодня уголовное дело завели на мою двоюродную сестру Анну Монгайт. Это вполне ожидаемо, все там будем, но тем не менее неприятно, особенно учитывая наши семейные обстоятельства. Я Нюше (а для меня она навсегда Нюша) написал: "Знаю, что так себе утешение, но от людоедов это высшая оценка. Ты – молодец!".

Я очень горжусь своей сестрой. Вокруг меня не так много людей из антивоенной эмиграции, кто бы сейчас настолько был на своем месте, кто бы столь же успешно реализовывал свои таланты, приносил общественную пользу и успевал при этом наслаждаться жизнью и семьей. Нюша с этим отлично справлялась в Москве и сумела сохранить в эмиграции, что по нынешним временам уникально. Никогда не слышал, чтобы она ныла. Королева – и совсем не драмы, а joie de vivre, как говорят французы.

Это перевернутый мир, в котором восторжествовал антигуманизм

По поводу же решения некогда родного государства ничего нового сказать не могу. Все сказал Томас Манн почти сто лет назад: "Фашизму удалось даже политику сделать тоталитарной. Все его помыслы и стремления были направлены на то, чтобы именем государства восторжествовала власть насилия. Исчезло все человеческое, поставлена преграда всякой свободе. Немец считал политическую свободу излюбленной западными нациями риторической напыщенной фразой. И сегодня мы испытываем неумолимые трагические последствия этого". И дальше: "Фашизм выступает против всего, что западная цивилизация научила нас считать разумным и человеческим. Его программа – продуманное разрушение всех принципов цивилизации во имя служения власти".

Женя Беркович сидит в тюрьме. Акунину дали 14 лет. Таня Лазарева, Таня Фельгенгауэр, Яна Троянова и Вера Полозкова – экстремистки и уголовницы, всем влепили сроки по статье "оправдание терроризма" (или вот-вот влепят). Знаете, что объединяет этих людей, кроме известности и уголовки? То, что они, – гуманисты. Они последовательно выступают против насилия и убийств, а значит против войны как способа решения проблем. И такие люди в России теперь – преступники. Это перевернутый мир, в котором восторжествовал антигуманизм (именно так Манн определяет фашизм: "Торжество бесчеловечности"). Государство-террорист замазало всех кровью, а кто не хочет замазываться, объявляется врагом народа. Быть против войны – это преступление, только вдумайтесь в эту фразу. Зато насильники, серийные преступники, доносчики, идейные фашисты/нацики и просто подлецы чувствуют себя героями. Сегодня их время. Что это, как не торжество антигуманизма?

Анна Монгайт рассказала о подоплеке уголовного дела:

Елизавета Осетинская:

Продолжаю свои грустные размышления о свободе мысли и ее цене. Как я уже недавно писала, российские власти упорно и последовательно работают над тем, чтобы максимально повысить эту цену (если, конечно, мысль излагается на русском языке). Смотрите, сегодня заочно арестовали Юрия Дудя, на днях завели уголовное дело на Анну Монгайт – за телеграм-канал и ее старые посты (кстати, если уж человек платит за свои посты такую цену – стоит подписаться). А еще раньше возбудили такие же уголовные дела против и других журналистов "Дождя" – Тихона Дзядко, Екатерины Котрикадзе и Валерии Ратниковой. А до того – на Митю Кузнеца (который, кстати, меня 18-летней девчонкой буквально за руку привел в журналистику). И, конечно, Галину Тимченко суд заочно арестовал "по делу об организации деятельности нежелательной организации".

Россия уже больше 100 лет представляет собой поле для каких-то адских экспериментов

Помимо того, что мне хочется поддержать и обнять всех коллег, бывших, нынешних и будущих, я задумалась вот о чем. Россия уже больше 100 лет представляет собой поле для каких-то адских экспериментов – то уравнительных, то, наоборот, дарвинистско-капиталистических. И вот теперь новый, еще более безумный эксперимент. В эпоху абсолютной транспарентности мысли и мнения, в эпоху полной демократизации любого высказывания, когда еще никогда не была так мала дистанция между выразителем мнения, информацией и ее получателями, пытаться полностью монополизировать думание на одном конкретном языке – в зоне.ру. Вы просто вдумайтесь, какой это сюрреализм. А что делать с тем, что AI скоро будет весь контент переводить абсолютно на все языки где угодно? Против Лекса Фридмана тоже уголовные дела заводить?

Монгайт и Дудь живут за границей, а о том, что может ждать тех, кто остается в России, рассказывает кинорежиссер Кирилл Ненашев:

Ровно две недели назад в 7 утра в нашу с Асей [Фоминой] квартиру в Архангельске начали беспрерывно звонить. Я не успел подойти к двери, ее выбили вооруженные люди в камуфляже

Ближайшие полчаса все было в тумане, и я плохо запомнил детали. Они заорали что-то вроде "стоять", я инстинктивно пошел в сторону, они кричали, что стреляют, и что бы я лег на пол. Но сам лечь я не успел, мне любезно помогли ударом военного ботинком в спину, пробежались по мне всей командой, ещё несколько раз ударили по ребрам (в травмпункте сказали, что отбиты ребра слева и нижний позвоночный отдел спины). Один из ворвавшихся сел коленями мне на спину и заломил руки. В моменте я думал, что задохнусь. Асю поставили на колени и надели наручники

Когда меня подняли, тряся пистолетом у головы и требуя пароль от телефона, я увидел на бейсболках людей в балаклавах шеврон ФСБ. Я понемногу начал дышать, а мозг сказал, что это розыгрыш. Сейчас они снимут маски, достанут из-за спины торт, хлопушки и поздравят с чем-нибудь. С чем поздравят мозг не придумал, но я реально несколько минут ждал счастливого окончания истории

Издевательства надо мной и Асей длились примерно полчаса, потом нам разрешили позвонить адвокату. Скорую мне вызвать так и не дали, хотя я не мог даже сесть и стонал от боли, в туалет выпускали с понятыми, которые по разговору, бывшие сотрудники органов. Когда уже приехал адвокат, один из людей в камуфляже и маске завел меня в комнату, взял мой ремень и придавив к стене, сказал, что задушит им, если я не перестану проявлять признаки боли

До конца обыска я так и не понял, что происходит, что пришли к Асе, потому что она ещё давно удаленно занималась смм в Револьт-центре, мне никто не отвечал на вопросы, а протокол, сколько я не просил, так и не дали прочитать. Говорили: зачем тебе?

Невозможность спать от боли и страха, что снова сломают дверь

Зато несколько раз сфотографировали мой военный билет и сказали, что я поеду на "передок", заинтересовались моими пижамными штанами с Хелло Кити, говорили, что я старый (половина из них была не моложе меня), что они все знают про меня и мои фильмы. Не знаю, что там знать, все гуглится, а фильмы в открытом доступе. Ну и изъяли у меня всю технику, включая 5 жёстких дисков с исходниками фильмов

Асю увезли на новый обыск в квартиру родителей, а я побрел в травмпункт

Ну и дальше восстановление всего, наружное наблюдение у квартиры, странные вещи с телефоном, и невозможность спать от боли и страха, что снова сломают дверь

Я давно снимал новый фильм и не знал, как его закончить. Этот беспредельный обыск стал его концовкой. Жизнь – лучший драматург

Сейчас мы с Асей в безопасности, ближайшее время, надеюсь, я буду монтировать этот новый фильм

Про мрак, в который в очередной раз погружается наш мир, про ненависть, нетерпимость, ослепление контекстом реальности войны. И про то, как люди пытаются оставаться людьми, помогая тем кто слабее и больше нуждается в поддержке в данный момент, примиряются с непохожестью других, ошибками, взглядами. Сохраняют в себе человечность, сочувствие, дружбу и любовь

За последнее время в моей жизни разрушилось буквально все. Остатки ботинками растоптали сотрудники ФСБ. Но за это время я обрёл любовь, самые ужасные моменты мы пережили с Асей вместе. Я понял, кто мои настоящие друзья, которые всегда были рядом и сейчас тоже

Лишь утратив всё до конца, мы обретаем свободу. Спасибо всем, кто усердно помогал утратить все, и всем, кто помогал и помогает выжить в этот непростой период

Любовь и правда сильнее страха, только не когда это буквы на плакате, а когда это свет в глазах

Репрессируют не только "либералов". Сотрудники популярного (более 1.6 млн подписчиков) телеграм-канала Baza, вполне лояльного властям, но публикующего несанкционированную информацию и сливы из силовых ведомств, 21 июля сами увидели, как действуют путинские опричники. В помещении редакции прошли обыски, а главный редактор Глеб Трифонов был задержан. Baza опубликовала рассказ соседки Трифонова:

Они требовали пароль от телефона и угрожали мужчине разными пытками

Около 9 утра я услышала страшные удары на лестничной площадке. Кто-то просто высаживал чью-то дверь. Подошла к глазку, увидела людей в форме, которые с криками "открой, б…ь" буквально выносили двери. Потом увидела, как дверь открылась, они забежали внутрь и мужчину положили лицом вниз. Я приоткрыла свою дверь, увидела, что подошли еще несколько соседей и услышала, что кричали люди в форме. Они требовали пароль от телефона и угрожали мужчине разными пытками, если не отдаст [пароль]. Я заглянула в квартиру, мужчина в наручниках, увидев меня, закричал, что на них напали, чтобы мы вызывали полицию. Он прокричал это несколько раз. Люди в форме тут же закрыли дверь, а что было дальше, я уже не видела.

Baza пишет, что "адвоката Алексея Михальчика к Трифонову допустили около 23:00 (то есть спустя 14 часов после задержания). Допрос же главреда "Базы" в СУ СК по ЦАО г.Москвы закончился в 3 часа ночи, хотя УПК прямо запрещает допрашивать задержанных в ночное время суток.



Как рассказал Алексей Михальчик, в отношение Трифонова возбуждено уголовное дело по ст.291 ч.4, а "следствие не предоставило никаких доказательств коррупционных денежных отношений главреда "Базы" и полицейских".

Популярный Телеграм-канал НЕЗЫГАРЬ в конспирологическом духе комментирует ситуацию, связывая репрессии против "Базы" с делом екатеринбургского издания Ура.Ру, сотрудники которого тоже обыскивают и допрашивают:

УРА и Baza являются конкурентами ресурсов Ковальчуков.

Сами издания, которые попали под разработку УСБ МВД и ФСБ, находятся под контролем людей из команды московского мэра Сергея Собянина и связаны со столичными бизнесами. (...)

Baza получила известность благодаря инсайдерской информации из правоохранительных органов и спецслужб. Издание регулярно первым публикует подробности резонансных происшествий – от криминальных случаев до терактов – со ссылкой на собственные источники. Это породило мнения, что Baza располагает хорошими связями среди силовиков. В частности, ещё в декабре 2019 года Baza первой опубликовала информацию о стрельбе возле здания ФСБ на Лубянке, опередив официальные сводки. Журналисты Baza не раз получали оперативные материалы следствия: так, фотографии наркотических веществ, которые московская полиция распространила по делу журналиста Ивана Голунова в 2019 году, практически одновременно появились в Baza, тогда же она сообщила со ссылкой на друзей Голунова, что опубликованные кадры не имеют отношения к его жилью.



По словам собеседника, Baza старалась выстраивать контакты со всеми игроками, но у нее были излишне тесные контакты со столичной мэрией и столичными силовиками. Baza оказалась слишком равноудалена от Ковальчуков и Кириенко, а также от команды Василия Бровко.

Если верить сообщению ТАСС, распространенному 23 июля, Трифонову и продюсеру "Базы" Лукьяновой грозит до 12 лет лишения свободы. Они обвиняются в даче взятки в крупном размере группой лиц. В тот же день в Екатеринбурге был задержан региональный редактор URA.RU Игорь Сергеев.