Верховный суд США не стал рассматривать апелляцию Сбербанка

Верховный суд США отказался рассматривать апелляцию российского Сбербанка на решение суда низшей инстанции, принявшего в феврале решение о том, что родственники одной из жертв катастрофы малайзийского "Боинга", сбитого над Донбассом летом 2014 года, имеют право требовать в суде компенсации от "Сбербанка" - по закону о борьбе с терроризмом.

Иск к Сбербанку в апреле 2019 года подала семья Куинна Шансмана, одного из пассажиров рейса из Амстердама в Куала-Лумпур, которому на момент гибели было 18 лет. Семья обвинила российский банк в том, что тот использовал банковскую систему США для перевода пожертвований пророссийским сепаратистам так называемой "ДНР", которые, как постановил впоследствии суд в Нидерландах, сбили "Боинг" из российского оружия. Таким образом, как утверждают родственники, Сбербанк можно привлечь к ответственности по статье о финансировании терроризма.

Сбербанк настаивал в суде, что, будучи государственной организацией, он неподсуден в других юрисдикциях, то есть на него распространяется так называемый суверенный иммунитет. Однако судьи 2-го окружного апелляционного суда Манхэттена в феврале 2025 года вынесли решение не в пользу российского банка. Тот оспорил его в Верховном суде. Тот, однако, отказался рассматривать дело, что означает, что иск семьи Шансмана к Сбербанку может быть рассмотрен по существу.

Российские власти отрицают какую-либо причастность к катастрофе "Боинга", но так и не представили свою конкретную версию случившегося. Суд в Нидерландах не определил, кто конкретно отдавал и исполнял приказ сбить самолёт и был ли он сбит намеренно или по ошибке, однако он установил, что он был сбит из доставленной из России установки "Бук" с территории, подконтрольной "ДНР". На борту погибли 298 человек.