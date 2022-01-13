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Верховный суд отменил указ Джо Байдена об обязательной вакцинации

Вакцинация от COVID-19  в США

Верховный суд США 13 января заблокировал действие мандата, выданного ранее президентом Джо Байденом, на обязательную вакцинацию или тестирование на COVID-19 сотрудников средних и крупных компаний (со штатом 100 и более сотрудников). Такие требования коснутся лишь медицинских учреждений, финансируемых из федерального бюджета.

В ноябре 2021 года с просьбой заблокировать распоряжение OSHA (федерального Управления по технике безопасности и гигиене труда) в Верховный суд обратилась группа истцов во главе со штатом Огайо и Национальной федерацией независимого бизнеса – после того, как суд низшей инстанции отменил судебный запрет, ранее вынесенный федеральным судом в Миссури.

В прошлую пятницу, 7 января, судьи выслушали аргументы сторон, участвующих в судебном иске, сообщал "Голос Америки". Их мнения разделились. Блокировку мандата поддержали шестеро судей, считающихся консерваторами, "против" проголосовали трое судей либерального толка.

"Ничего подобного федеральное правительство никогда раньше не делало", – заявил верховный судья Джон Робертс. В то же время судья Елена Каган отметила приведенные адвокатами Белого дома доводы, что никакая другая политика не предотвратит случаи заражения и заболевания коронавирусом так эффективно, как вакцинация.

В силе осталось требование об обязательной вакцинации сотрудников медицинских учреждений, включая больницы и дома престарелых, получающие средства от программ государственного медицинского страхования Medicare и Medicaid – это примерно 10,3 миллиона работников.

  • В ноябре федеральное Управление по технике безопасности и гигиене труда (OSHA) издало распоряжение, касающееся предприятий, в которых работает не менее 100 сотрудников. Оно предусматривало либо их вакцинацию, либо еженедельное тестирование на COVID-19. Распоряжение затронуло бы более чем 80 миллионов сотрудников крупных американских компаний.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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