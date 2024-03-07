Вернувшегося с войны ранее судимого вагнеровца вновь осудили за убийство

В Череповце вернувшегося с войны в Украине наёмника частной военной компании "Вагнер" Алексея Кочина признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть, и приговорили к восьми годам колонии строгого режима.

Отмечается, что на войну Кочин отправился из колонии, где сидел за аналогичное преступление: он забил насмерть свою сожительницу. А ещё раньше череповчанина приговорили за подобное преступление к 7 годам колонии, но он освободился условно-досрочно.

В этот раз Кочин избил до смерти незнакомого мужчину. Согласно материалам следствия, летом 2023 года вернувшийся с войны вагнеровец и его друг познакомились на детской площадке с 73-летним пенсионером. Тот пожаловался, что его периодически избивает сын, и пригласил обоих мужчин к себе домой, где компания принялась распивать спиртные напитки. Находившийся в квартире сын пенсионера сделал отцу замечание за то, что тот вновь употребляет алкоголь. В ответ на это Кочин избил его до смерти.

Как сообщает издание Север.Реалии, назначая вагнеровцу-рецидивисту срок в 8 лет, суд принял во внимание "участие в специальной военной операции на территории Украины, в ходе которой Кочин получил награды ЧВК "Вагнер" и благодарность от главы Луганской народной республики".

В СМИ регулярно появляются сообщения о тяжких преступлениях, включая убийства и изнасилования, совершённых вернувшимися с войны в Украине. Известно уже о сотнях таких случаев. Резонанс, вызванный ими, вынудил Кремль рекомендовать подконтрольным журналистам не рассказывать о подобных происшествиях.