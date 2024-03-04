Вернувшийся с войны убил бывшую жену в присутствии 3-летнего сына

В Челябинске вернувшийся с войны в Украине российский военнослужащий Никита Сидоров убил бывшую жену в присутствии трёхлетнего сына.

При этом женщина успела позвонить в полицию и заявить, что военный пытается прорваться в квартиру, угрожая ей убийством.

По свидетельствам соседей, наряд прибыл по необходимому адресу спустя 35-40 минут после того, как жертва начала звать на помощь. С их же слов полицейские слышали, как Сидоров избивает женщину, но не стали ломать дверь до приезда сотрудников МЧС. Когда дверь всё же вскрыли, бывшая жена Сидорова была уже мертва. Преступника Никиту Сидорова задержали на месте. Позже суд назначил ему меру пресечения в виде ареста.

Сообщается, что в МВД начали проверку в отношении сотрудников полиции, которые не успели спасти женщину.