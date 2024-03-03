Вернувшегося с войны "вагнеровца" арестовали за изнасилование в Кирове

В Кирове вернувшийся с войны в Украине наёмник частной военной компании "Вагнер" арестован за изнасилование 22-летней девушки, сообщает Baza.

Издание отмечает, что в 2013 году Дмитрий Ефимов уже был осуждён за такое же преступление, а в 2019 году получил ещё и срок за убийство. Однако в 2022-м году заключённый подписал контракт с ЧВК "Вагнер", отправившись воевать в Украину, а после того, как отслужил положенный срок, был помилован и вышел на свободу.

Согласно материалам полиции, ночью 24 февраля Ефимов насильно посадил в чужую припаркованную машину жительницу Кирова, после чего надругался над ней. Затем Ефимов, чтобы замести следы, сжёг автомобиль.