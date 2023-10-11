Чрезвычайное правительство Израиля: ХАМАС перестанет существовать

Израиль уничтожит ХАМАС так же, как мир уничтожил террористическую группировку "Исламское государство". Об этом на первой пресс-конференции после создания чрезвычайного правительства заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

По словам премьера, после нападения ХАМАС на юг Израиля, судьба страны поставлена на карту, поэтому было решено создать чрезвычайное правительство. Нетаньяху также рассказал о нескольких телефонных разговорах с президентом США Джо Байденом и заверил в полной поддержке Израиля со стороны Вашингтона.

Глава оппозиционной партии "Национальное единство" Бени Ганц отметил, что его участие в чрезвычайном правительстве во время войны говорит о том, что страна объединена и мобилизована. "То, что мы стоим здесь вместе, плечом к плечу – лучшее послание нашим врагам и всем гражданам Израиля", – подчеркнул Ганц.

Глава "Национального единства" отметил, что Израиль при необходимости жёстко ответит на возможные нападения со стороны Ливана. "Израиль станет еще сильнее, чем прежде", – сказал Ганц.

В свою очередь министр обороны Йоав Галант сообщил о стабилизации обстановки на границе с сектором Газа и начале наступления израильской армии с целью уничтожить радикальные джихадистские группировки. "Мы сотрём ХАМАС с лица земли", — добавил Галант.

Израильские телеграм-каналы также пишут, что в Газе в результате удара израильской армии по дому в Бейт-Лахии, на севере сектора, убит Муса Назир – один из высокопоставленных руководителей группировки "Исламский джихад". Она присоединилась к ХАМАС для нападения на юг Израиля 7 октября.

О формировании чрезвычайного правительства в Израиле было объявлено ранее в среду, 11 октября. В период войны не будут выдвигаться никакие законопроекты или правительственные решения, не относящиеся к ведению войны.

По последним данным, в Израиле погибли 1200 человек, включая граждан страны и иностранцев. Более сотни человек остаются в заложниках у джихадистов. Вечером в среду издание "Аль Джазира" сообщило, что ХАМАС освободил израильтянку и двух её детей. Официального подтверждения этому пока нет.

Израиль объявил операцию "Железные мечи" и начал атаковать объекты на территории сектора Газа. За несколько дней в Армию обороны Израиля призваны сотни тысяч резервистов.

По данным палестинской стороны, в результате израильских атак в Газе погибли более тысячи человек. Свои дома покинули более 260 тысяч палестинцев.

Тем временем глава Минздрава Израиля Моше Арбель отдал распоряжение прекратить лечение раненых бойцов ХАМАС в государственных больницах и отправить их в тюремные госпитали. Это распоряжение было дано системе здравоохранения страны после того, как в СМИ появилась информация, что боевики будут доставлены в госбольницы наряду с ранеными израильтянами. Медики опасаются, что израильские граждане могут устроить самосуд.