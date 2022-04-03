Правящая партия премьера Орбана лидирует на выборах в Венгрии

В Венгрии правящая партия "Фидес" премьер-министра Виктора Орбана лидирует по итогам парламентских выборов посде подсчёта более половины бюллетеней.

Предварительные подсчёты показали, что за "Фидес" и союзников из Христианско-демократической народной партии проголосовали более 67 процентов граждан. За шестипартийный оппозиционный альянс "Объединение за Венгрию" свои голоса отдали более 31 процента избирателей.

В венгерском парламента 199 мест. По предварительным данным, партия Орбана с союзниками претендуют на 134 мандата, оппозиция – на 58.

Явка на выборах превысила 63 процента.

Одновременно с парламентскими выборами в Венгрии проходил референдум об отношении к ЛГБТ и сексуальному просвещению в образовании.

Большинство проголосовавших на референдуме, в частности, высказались против проведения занятий по сексуальной ориентации в школах без согласия родителей, а также против продвижения смены пола для несовершеннолетних.