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Правящая партия премьера Орбана лидирует на выборах в Венгрии

Виктор Орбан

В Венгрии правящая партия "Фидес" премьер-министра Виктора Орбана лидирует по итогам парламентских выборов посде подсчёта более половины бюллетеней.

Предварительные подсчёты показали, что за "Фидес" и союзников из Христианско-демократической народной партии проголосовали более 67 процентов граждан. За шестипартийный оппозиционный альянс "Объединение за Венгрию" свои голоса отдали более 31 процента избирателей.

В венгерском парламента 199 мест. По предварительным данным, партия Орбана с союзниками претендуют на 134 мандата, оппозиция – на 58.

Явка на выборах превысила 63 процента.

Одновременно с парламентскими выборами в Венгрии проходил референдум об отношении к ЛГБТ и сексуальному просвещению в образовании.

Большинство проголосовавших на референдуме, в частности, высказались против проведения занятий по сексуальной ориентации в школах без согласия родителей, а также против продвижения смены пола для несовершеннолетних.

  • Премьер-министра Виктора Орбана и его партию обвиняют в сотрудничестве с президентом России Владимиром Путиным, не прервавшемся и после начала войны на территории Украины, а также в коррупции, авторитаризме и экономическом популизме. Орбан и "Фидес" настаивают, что дарят стране мир и стабильность.
  • Консервативная политика "Фидес" в отношении ЛГБТ активно критикуется правозащитными организациями и Евросоюзом. В 2021 году парламент принял законопроект о запрете так называемой ЛГБТ-пропаганды несовершеннолетним, который многие наблюдатели называют очень похожим на закон, принятый в России.

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