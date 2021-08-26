"Виноваты люди". Рекордные лесные пожары в регионах России

В ряде российских регионов все сильнее бушуют лесные пожары. По мнению многих экологов, экстремальная жара и засуха, которые наблюдаются в этом году не только в России – следствие глобального изменения климата. Пожароопасный сезон, по наблюдениям экспертов, теперь длится фактически круглогодично. Но главная причина пожаров – это сами люди, которые продолжают поджигать сухую траву и неосторожно обращаться с огнём.

По данным "Авиалесоохраны", особый противопожарный режим введён в 59 российских регионах, режим чрезвычайной ситуации - в шести регионах. 2021 год стал рекордным по площадям лесных пожаров в России за всю историю наблюдений. Эксперты говорят, что необходимо менять всю противопожарную политику в стране.

Режим ЧС регионального характера введен в лесах республики Марий Эл. На базе Главного управления МЧС по республике развернут оперативный штаб для ликвидации последствий пожаров. На борьбу с огнём в регион направлены 100 военных.

В Свердловской области в этом году пожарами охвачено в пять с половиной раз больше площадей, чем в 2020-м. Из-за них перекрыт участок федеральной трассы Пермь-Екатеринбург.

В тушении пожаров участвуют не только сотрудники МЧС, но и волонтеры, среди которых бывший мэр Екатеринбурга, оппозиционный политик Евгений Ройзман

14 августа Владимир Путин провел совещание по проблеме пожаров в Якутии - на котором вице-премьер российского правительства и полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что СМИ преувеличивают масштабы лесных пожаров в Якутии.

Глава Рослесхоза Иван Советников в эфире "Первого канала" заявил, что площадь, пройденная огнем при пожарах в Якутии, составила 7 млн гектаров, или около 3 процентов от общей площади лесов в республике. По словам Советникова, это "беглый низовой пожар, когда выгорает подстилка, кустарник, но лиственница, это основная порода для Якутии, остается жить".

Руководитель Лесного проекта "Гринпис в России" Алексей Ярошенко уверен, что большинство природных пожаров происходит по вине человека:

Виноваты люди, это или неосторожность, или поджоги

- Считается, что примерно 10 процентов пожаров приходится на природные причины - это в основном молнии, и 90 процентов – на людей. Более точной статистики нет, но, скорее всего, доля людей гораздо больше 90 процентов. В том, что мы сейчас видим на Урале, в Самарской области, виноваты исключительно люди. Это или неосторожность, или поджоги.

Во-первых, в России огонь очень широко применяется в хозяйственной практике. Это так называемые сельхозпалы. Формально они в последние годы запрещены, но привычка и практика остались. Выжигание сельскохозяйственных остатков до сих пор широко применяется, это одна из причин пожаров. Во-вторых – это так называемые "контролируемые профилактические выжигания". Это как бы противопожарная мера – выжечь, что горит, до того, как наступит пожароопасный период. Но в реальности эти контролируемые выжигания проводятся без необходимых мер пожарной безопасности, потому что нет специалистов, нет денег, и по факту эти профвыжигания ничем не отличаются от обычных хулиганских поджогов сухой травы.

Третье – люди сжигают на вырубках порубочные остатки, это тоже очень широко распространенная практика. Теоретически их нельзя жечь в пожароопасный сезон, но практически их жгут тогда, когда эти остатки хорошо горят. Когда обычные люди видят это безобразие - что государственные работники сами поджигают и сухую траву, и порубочные остатки, и все, что угодно, то после этого никакие увещевания, что надо обращаться с огнем осторожно и бережно, уже не работают.

- Каков может быть ущерб от природных пожаров этого лета?

- Ущерб подсчитывать еще рано. Но если исходить из опыта прошлых лет и из масштабов нынешних пожаров, то площадь погибших от пожаров лесов, с учетом того, что не все леса гибнут от пожаров, будет примерно 5-6 миллионов гектаров. Для сравнения – площадь всех сплошных рубок в России примерно 1 миллион 300 тысяч гектаров .Так вот то, что погибнет от пожаров, в несколько раз больше, - говорит руководитель Лесного проекта "Гринпис в России" Алексей Ярошенко.

Недавно пожар, из-за возгорания в селе Гвардейцы под Самарой после пала сухой растительности, уничтожил искусственные лесопосадки на площади около 850 га в национальном парке "Бузулукский бор" в Самарской области, сообщает нацпарк на своей странице в "ВКонтакте". "Бузулукский бор" — уникальный древний лесной массив в степном Заволжье, расположенный на территории Самарской и Оренбургской областей, его площадь составляет 1067,88 кв. км.



Директор FSC России, эксперт по лесопользованию Николай Шматков говорит, что по масштабам распространения природных пожаров этот год побьет все рекорды, и предлагает властям усилить профилактическую работу по защите лесов от огня:

Леса в европейской части России пострадали существенно

- Материально ущерб от этих пожаров оценить пока сложно. К примеру, в той же Якутии горели такие районы, где пожары, возможно, не нанесли большого ущерба. Дело в том, что там распространены лиственничники с очень толстой корой, и они достаточно устойчивы к лесным пожарам. Есть надежда, что многие такие леса пострадали несильно. Но леса в европейской части России, в Карелии, в Мордовии и так далее, пострадали очень существенно. Этот год грозит быть антирекордсменом последних 20 лет. Больше площади, пройденной огнем, было только в 2012 году - тогда 18 миллионов гектаров. Сейчас мы уже стремительно приближаемся, к сожалению, к этой цифре, уже 17 миллионов 300 тысяч гектаров пройдено в России. Происходит это из-за того, что очень мало внимания уделяется профилактической работе по предотвращению лесных пожаров, а такая работа вполне реальна и возможна.

Дело в том, что после 2010 года эти катастрофические пожары не повторились в Подмосковье, в Московском регионе, во Владимирской области, в прилегающих областях, потому что были сделаны выводы. Была организована программа по подтоплению торфяников, разобрались, кто на каких землях тушит, кто реагирует на тушение торфяных пожаров. Подобные же методы, может быть, не такие, другие, но все равно профилактические методы должны быть найдены для Сибири и Якутии, иначе мы будем гореть каждый год, и все больше.

- Можно ли понять, какой ущерб нанесен лесным животным?

Восстановление животного и растительного мира занимает десятилетия

- Конечно, эта связь существует. При верховых пожарах сгорает фактически вся экосистема. Часто возникают картинки, что звери и птицы бегут от пожара. Но куда они бегут? Они могут переселиться в другой лес, но там нет свободных мест, все экологические ниши заняты. То есть фактически эти животные и птицы в большинстве своем обречены на гибель, даже если они убежали от огня, потому что им не хватит места в лесах, которые от пожаров не пострадали. А экосистемы после пожаров восстанавливаются очень долго. Восстановление животного и растительного мира после пожаров занимает десятилетия, - говорит Николай Шматко.

На сайте "Гринпис в России" идет сбор подписей под обращением к правительству России. Экологи требуют в три раза увеличить финансирование российских региональных служб по охране лесов, сократить зоны, где сейчас можно не тушить лес, вдвое, усилить профилактическую работу. Защитники природы также требуют запретить сжигать порубочные остатки летом и принимать более строгие меры к поджигателям, в частности. увеличить штрафы до 50 тысяч рублей для физических лиц и до 700 тысяч - для юридических.