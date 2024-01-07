Вице-премьер Чехии и министр труда Мариан Юречка в эфире телевидения в воскресенье повторно извинился за проведение рождественской вечеринки в министерстве во время стрельбы в Карловом университете 21 декабря, когда были убиты 14 человек. Несколько представителей оппозиции призвали его уйти в отставку.

Как сообщает iDnes, рождественский корпоратив с сотрудниками министерства не был остановлен после того, как стало известно о стрельбе и жертвах. Очевидцы утверждают, что Юречка вернулся на него после экстренного заседания правительства, собранного из-за ситуации в университете.

Сам Юречка ранее заявлял, что поздно получил информацию о стрельбе, и что вечерника была остановлена в районе девяти часов вечера. Стрельба на факультете началась около трёх часов дня, по данным iDnes мероприятие продолжалось до полуночи.

Юречка в телеэфире сообщил, что готов рассмотреть вопрос об отставке. Премьер-министр Чехии Петр Фиала в воскресенье заявил, что сожалеет о ситуации, но считает объяснения министра исчерпывающими, передаёт издание Seznam Zprávy.