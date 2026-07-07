Визовые центры Словакии в России приостановили прием заявлений

Визовые центры Словакии в России до первого сентября приостановили прием заявлений на получение шенгенских виз. Об этом сообщает визовый центр BLS International со ссылкой на посольство Словакии.

Принимаются только заявки на получение визы для "занятия спортом". В обычном порядке будут выдавать национальные визы для учебы, воссоединения семьи и специальной работы, пишет Настоящее время.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что визовые центры аннулируют запись всем заявителям, которые ранее зарегистрировались в консульстве на подачу документов.

АТОР указал, что "сильного ажиотажа" вокруг словацких виз на рынке нет, поскольку Словакия "исторически не входит в топ-лояльных стран для российских туристов".

По данным ассоциации, в 2025 году Словакия выдала гражданам России всего 1 149 виз, из них только 46% были многократными. При этом Италия выдала более 161 тысячи шенгенских виз россиянам, Франция – более 156 тысяч виз, Греция – 59 тысяч.

После полномасштабного российского вторжения в Украину страны ЕС отменили действовавший для России упрощенный порядок получения шенгенских виз. Ряд государств, в том числе страны Балтии, Польша, Чехия, Дания, совершенно перестали выдавать гражданам России туристические визы. Другие страны, однако, продолжают их выдавать. В результате Европу по-прежнему посещают российские туристы, хотя их число и меньше, чем до войны.





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