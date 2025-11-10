Символ бессилия. Блогеры спорят о шенгенских мультивизах

Многие страны ЕС после начала полномасштабной войны РФ с Украиной значительно ограничили выдачу туристических виз россиянам. А 6 ноября 2025 года Еврокомиссия приняла решение, ограничивающее выдачу гражданам России многократных шенгенских виз. Мультивизы смогут получать члены семей граждан Евросоюза, моряки, дальнобойщики и еще несколько категорий граждан.

Это решение обсуждают в соцсетях. Есть у него и сторонники, и критики.





Кирилл Шулика:

Европа, понятно, строит новый "железный занавес", а отразится это на тех россиянах, кому Европа близка. Они критически настроены к власти и считают себя частью сегодняшней Европы. Справиться с Кремлем и Путиным ЕС не может, более того, не могут справиться с "плохими русскими", но могут с "хорошими русскими". До кого уж дотянулись.

Владимир Аржанов:

Граждане РФ, выступающие против войны, останутся без шенгена

Решение о запрете мультивиз веерным образом навредит всем, кроме режима Путина. Кая Каллас заявляла, что в ЕС готовы пустить самого Путина, хотя он в розыске и должен быть арестован. А граждане РФ, выступающие против войны, останутся без шенгена. Железная логика.



Матвиенко и Толстой в Женеву поедут, а Алексей Москалёв, бывший политзаключённый, не может оформить визу в Германию.

Игнат Давыдов:

Я живу в Германии по гуманитарной визе уже 4-й год и за все это время ни разу не столкнулся с дискриминацией по паспорту. И не очень люблю, когда некоторые мои соотечественники транслируют нарратив о русофобии в Европе (в некоторых случаях их речи неотличимы от российской пропаганды, увы).

Но тем не менее. Насколько же сегодняшнее решение Еврокомиссии о визовых ограничениях удивляет своей тупостью и недальновидностью. Мало того, что оно бьет в первую очередь по обычным россиянам, среди которых много активистов, журналистов, это решение принято, пока на других санкционных фронтах у ЕС, США и других украинских партнеров куча недоработок (...). Если ЕС ставит перед собой задачу бороться с российской оппозицией, то стоит признать, он с ней успешно справляется.

Сергей Пархоменко:

Решение Еврокомиссии о “запрете многократных шенгенских виз” для граждан России - поступок совершенно выдающийся по своей глупости, неэффективности и откровенной, даже демонстративной беспомощности. Такие решения принимаются, когда “ну давайте хоть что-нибудь такое сделаем, когда совершенно непонятно, что бы нам такое сделать, но надо же показать, что мы все равно что-то такое делаем”.

И нелепость тут не только в том, что все, кого хотят таким способом "не пустить" в Европу (разведчики, диверсанты, пропагандисты, путинские холуи, вороватые олигархи и коррумпированные чиновники со всеми их жадными до сумочек “Прада” чадами и домочадцами, а также всякие прочие негодяи) - давно имеют дипломатические паспорта, или паспорта других стран (Сербия, Молдова, Аргентина, Армения, Грузия и проч...), или "золотые визы" за инвестиции в недвижимость в Европе.

А еще и в том, что там обещают исключения для журналистов, активистов и всяких "правильных людей". Это еще бОльшая глупость. Потому что присутствие такой "исключительной" визы в паспорте будет прямым указанием на то, что обладатель ее - какое-то особенное, с точки зрения соответствующего посольства, лицо. То есть людям предлагают пойти и добровольно получить сертификат о своей "неблагонадежности" в каком-нибудь посольстве, и потом носить этот сертификат с собой и предъявлять его пограничникам и сотрудникам спецслужб при каждом пересечении границы.

Впрочем, это не запрет: Еврокомиссия не вправе ничего запрещать. Это рекомендация, а решения принимает МИД каждой страны в отдельности. Но нет сомнений, что многие МИДы этой рекомендации легко и без размышлений последуют.

Ну и наконец, специально для любителей задавать вопрос, “а разве в России остался кто-нибудь, кто против войны и Путина”, отвечу. Да, в России остается и продолжает самоотверженно работать очень много журналистов, правозащитников, историков, адвокатов, активистов, участников всяких важных проектов помощи и поддержки беженцев из Украины, спасения украденных из Украины детей, обмена пленных и заложников, - и других храбрых и убежденных людей. Всем им возможность поехать в Европу в случае крайней необходимости или прямой опасности была бы очень полезна (к сожалению, на практике воспользоваться ею в случае вот такого форс-мажора удается совсем не всем, но хотя бы небольшой шанс есть). Теперь возможность эта будет еще больше осложнена.

Александр Морозов:

Война убила весь этот туризм. Скоро убьет совсем

В оппозиционных пабликах пишут какую-то дурь на эту тему. В Коммерсанте, как это часто бывает в последнее время, гораздо более адекватное описание ситуации с этим визовым решением, чем в прогрессивных эмигрантских медиа, где "почем свет стоит" проклинают "евробюрократию" и "дискриминацию". Война не кончается, а масштабируется, в Европе везде переходят к новым оборонным программам, одни русские не могут ездить в страны НАТО туристами, потому что им на работе это запрещено, другие не могут потому что нет денег на такие поездки, до войны выдавали 4 млн шенгенских виз в год, в этом году выдали 500 тыс. (250 тыс. мультивиз) То есть война убила весь этот туризм. Скоро убьет совсем. Тем не менее 20 стран Евросоюза продолжают выдавать шенгенские визы, и Еврокомиссия это одобряет. Нет предела гуманизму. И нет предела нашему русскому инфантилизму. Всякий раз когда я вижу реакцию на такие решения, я думаю: либеральный ресентимент в отношении Европы - это страшная вещь. Пострашнее Фауста Гете и пострашнее тупого Z-ресентимента.

Николай Митрохин:

(...) 2. ЕС и национальные правительства имеют безусловное право устанавливать нормы выдачи документов.

Решение не имеет никакого отношения к реальным вопросам обеспечения безопасности ЕС

3. Россия в Украине натворила достаточно, чтобы в порядке "мести" получить ещё более жесткие меры против себя и своих граждан.

4. Принятое решение не имеет никакого отношения к реальным вопросам обеспечения безопасности ЕС.

5. Оно никоим образом не предотвратит ни шпионаж, ни диверсии. Все реальные пойманные шпионы - граждане ЕС или Украины или на край - граждане РФ с ВНЖ в ЕС. Технология заказа диверсий по интернету работает. При всей истерии с дронами пока не представлено никаких доказательств что они "российские". Обвинения в совершении наиболее крупной диверсии в ЕС за последнее время представлены диверсантам, по всей верояности, прямо управляемыми руководством СБУ. Российским диверсантам не сложно получать паспорта других постсоветстких государств или использовать исполнителей из этих государств.

(..) 9. Скорее всего этот отказ приведет к росту подачи заявлений на политическое убежище и беженство.

10. В целом, ЕС по-прежнему работает в парадигме "дайте Путину больший контроль над населением РФ и его деньгами, не давая им укрыться в ЕС". Ошибочность этой стратегии очевидна. "Лучшие умы" или просто квалифицированные в РФ не имея реальной возможности эмигрировать в привлекательные страны работают в "оборонке". Потенциальные дезертиры, беззащитны перед мобилизацией или выбирают службу в воюющей армии, поскольку "а что ещё делать". Младший медицинский персонал вместо обслуживания европейских пенсионеров и больных - во фронтовых госпиталях. Студенты - сидят в российских вузах, получают полные порции пропаганды и знают, что будут работать "на Россию" в среднесрочной перспективе.

Сергей Лагодинский:

Не совсем понимаю, почему правительства иностранных государств, должны оправдываться за то, что они решили, что обычные туристы третьей (см PS) страны, не имеющие родственников в ЕС и не являющиеся диссидентами либо правозащитниками, то есть простые, аполитичные туристы, смогут приехать в отпуск в ЕС, запрашивая и получая визы на каждую отдельную поездку. То есть не как на постоялый двор. А упорядоченно.

Турецким гражданам, например, и единократные визы трудно получить. Даже если есть родственники. И даже если диссиденты.

В чем проблема? Зачем истерика?

Многие комментаторы шокированы тем, что во время войны такую бурю возмущения порождают не подлинные преступления, а консульские ограничения.

Вал Мишель:

Из-за массированной атаки по энергетике в Харькове отключили электричество, воду и отопление, свет в Киеве и по всей Украине.

Русская “оппозиция” возмущена!

Не варварством русских. “Жестокостью” Европы, отменившей русским мультивизы.

Лорри Коротенко:

Вой на болотах стоит такой, как будто им вообще запретили въезд в ЕС

Все радуются, что россиянам отменили мультивизы в ЕС. А я в шоке, если честно. Т.е. санкции такие мощные, что на четвертом году страшной войны россияне запросто получили полмиллиона этих мультивиз за прошлый год. А теперь, бедняжки, будут заморачиваться получать одноразовые, чтобы кататься на вражеские шоппинги, вот это притеснение!

Руслан Огородник:

Россиянам всего лишь поменяли процедуру выдачи шенгенских виз с мультивиз на одноразовые, при этом оставив по сути мультивизы по гуманитарке, но вой на болотах стоит такой, как будто им вообще запретили въезд в ЕС.

Даже российские "либералы" отказываются от своих принципиальных политических и моральных убеждений, обидевшись на это неслыханное ущемление "ихних" прав.

Любопытно, что будет, если им действительно полностью запретят въезд в шенгенскую зону. Выстроятся наконец в очередь к Путину за автоматами и гранатами, чтоб покончить с проклятым западом?

Игорь Эйдман:

В сети истерика по поводу отмены европейских мультивиз для россиян. А в Днепре ночью дрон уничтожил три этажа многоэтажки. Много раненных, есть погибшие, пострадали дети. Какая же мелочь и чепуха эти ваши дранные визы на фоне ежедневных ужасов агрессивной войны, которую ведет Россия. Неужели не стыдно сейчас ныть об этом?

Екатерина Марголис напоминает о том, что в то время, как в Украине звучат сигналы воздушной тревоги, россияне спокойно гуляют по Европе:

Защита от проникновения русского мира с пакетами, пока он не пришел с ракетами

(...)Венеция эти дни говорит исключительно по-русски. Сидя в ресторанах, протискиваясь сквозь толпу, обвешанные брендовыми сумками и пакетами… вы серьезно думаете, что ваш агрессивный сытый эгоцентризм твари дрожащей, которая право имеет, не является компонентом и даже несущей конструкцией этой еженощной бойни?

Вы думаете, вас не заметно за версту с вашим пугливым подозрительным нахрапом и ощущением собственной имперской привилегии как права, положенного вам по праву рождения и долгу службы одновременно, за которое вы поэтому трясетесь, потому что любое право в вашем сознании может быть отнято мановением руки начальника-императора и заменено на любые репрессии, никаким правом не регулируемые?

Вы думаете, Европа не способна это увидеть, понять, проанализировать бесконечные грабли "несчастной" агрессивной империи, в которой диктаторы бесконечно сменяют друг друга в форме исторического рондо не случайно и чей modus vivendi и есть нарушение прав, нормализации насилия и агрессия на всех уровнях и обеспечить себе хотя бы минимальную защиту от проникновения русского мира с пакетами, пока он не пришел с ракетами.

Леонид Волков:

Путин ведет себя так, потому что чувствует безнаказанность.

Все больше обстрелов Украины. Каждую ночь новые разрушения и жертвы — террор. Циничные удары по энергетической инфраструктуре, с целью обречь миллионы людей на холод зимой. И гибридные атаки по всей Европе.

Все это — реакция на то, что за три с половиной года так и не было Западом принято решений, которые сделали бы Путину действительно больно.

В идеале — физически больно.

Это решение стало символом западного бессилия

Именно поэтому все, кто хоть немного понимает в психологии Путина, в том, как он принимает решения, так много написали слов про "запрет мультивиз". Не потому, что это как-то бьет лично по ним (как раз-таки нет), и не потому, что это какая-то особо выдающаяся мера (тоже нет) — а потому что это решение стало символом вот этого западного бессилия.

Путин буквально делает что хочет, парализует работу гражданской авиации, организует поджоги, взрывы и диверсии по всей Европе. Он не "тестирует границы возможного", не "изучает реакции" — он воюет с Европой прямо здесь и сейчас, каждый день. А в ответ... очередного чижика съели.

Вот от этого очень грустно. Хочется видеть Европу сильную, уверенную в себе, верную своим принципам и ценностям — тем, которые по-прежнему привлекают сторонников свободы во всем мире. Хотя и изрядно потускнели, поблекли в мути нерешительных шажочков, "как-бы-чего-не-вышло" оговорочек и попыток усидеть одновременно на стульях войны и торговли с самым кровавым и опасным маньяком XXI века.