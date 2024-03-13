Владелица кафе, выгнавшая из него "бойца с фронта", покинула Россию

Владелица подмосковной кофейни Strong coffee Алёна Полякевич, против которой возбудили уголовное дело за то, что она выгнала из заведения "бойца с фронта", уехала из России в Грузию.

"Я сделала то, что должна была сделать, однако, у любой гордости есть последствия, поэтому я уехала за пределы своей родной и любимой страны. Дом свой люблю, но считаю, что лучше я на расстоянии живая и здоровая, чем моя маман носит мне сухари в СИЗО", - написала Полякевич в соцсетях, добавив, что никогда бы не подумала, что "жизнь уместится в две сумки, и придётся ехать куда-то далеко, лишь бы быть свободнее".

В середине февраля Полякевич опубликовала в соцсетях пост, в котором рассказала, как в её кафе зашёл "боец с фронта". По словам владелицы заведения, военный начал вести по-хамски, и ей пришлось "улаживать ситуацию".

"Без крика, без мата и прочего, просто попросила покинуть помещение. Бомжей я уже выгоняла, а теперь и горе бойцы есть в моём списке", - написала владелица кафе.

После этого против Полякевич возбудили сначала административное дело по статье о дискредитации действий российской армии (суд оштрафовал её на 45 тысяч рублей), а затем и уголовное - по обвинению в возбуждении ненависти и вражды к "бойцам СВО".

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