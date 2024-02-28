Владелицу кафе, которая не пустила "бойцов СВО", проверят на экстремизм

Подмосковный отдел СК России возбудил уголовное дело по статье о возбуждении ненависти к "бойцам СВО" после того, как владелица кафе в Люберцах не пустила их в заведение и рассказала об этом в соцсетях.

Согласно сообщению СК, на владелицу кафе Алёну Полякевич пожаловались в интернете "активисты общественной организации", потребовав проверить её на причастность к финансированию украинской армии.

На прошлой неделе Полякевич опубликовала в соцсетях пост о "бойце с фронта", который пришёл в кафе и в течение часа "вёл себя, мягко говоря, не очень", не реагируя на замечания бариста. "Я пришла и за две минуты уладила эту ситуацию. Без крика, без мата и прочего, просто попросила покинуть помещение. Бомжей я уже выгоняла, а теперь и горе бойцы есть в моём списке", – написала девушка.

После этого её оштрафовали на 45 тысяч рублей по статье о дискредитации армии.

"Русская община" утверждает, что после инцидента её активисты и "участники СВО [так российские власти называют войну в Украине]" пришли в кафе, "чтобы разобраться в сложившихся обстоятельствах". По их словам, их снова отказались обслуживать. Тогда они вызвали полицию и написали на Полякевич заявление. Пользователи "ВКонтакте" оставляют в том числе саркастичные и антивоенные комментарии под этим рассказом.