Владельца сгоревшего в Красногорске хосписа осудили на 6,5 лет

Суд в Красногорске приговорил к 6 годам и 5 месяцам колонии общего режима владельца сгоревшего хосписа "Второй дом" Дмитрия Новикова. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

Новикова признали виновным по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц". В сообщении ведомства говорится, что 2019 году осуждённый арендовал жилой дом в микрорайоне Опалиха и переделал его в хоспис для пожилых людей. За год его клиентами стали 29 пенсионеров. Суд установил, что Новиков не стал оборудовать помещение системами противопожарной безопасности.

Пожар в хосписе "Второй дом" произошёл в ночь с 10 на 11 мая 2020 года. Причиной возгорания называлась неисправность электропроводки. От угарного газа погибли 9 постояльцев хосписа, ещё трое умерли от ожогов в больнице. Всего в хосписе в момент пожара находились 29 пожилых людей в возрасте от 66 до 99 лет и 8 человек персонала. Сообщалось, что на суде Новиков признал свою вину.

По информации ТАСС, хоспис не был зарегистрирован как объект с массовым круглосуточным пребыванием людей, поэтому проверки на его соответствие требованиям пожарной безопасности не проводились. В пресс-службе главы Красногорска журналистам "РИА Новости" заявили, что учреждение не имело никаких документов на осуществление деятельности и располагалось в обычном жилом доме.