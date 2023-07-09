Владимир Зеленский и Анджей Дуда встретились в Луцке

Президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда в воскресенье встретились в Луцке — административном центре Волынской области на западе Украины. Визит не был анонсирован заранее.

Встреча глав государств состоялась накануне годовщины так называемой Волынской трагедии 1943 года, когда силы Украинской повстанческой армии (УПА) убили, по ряду оценок, более 50 тысяч местных жителей польского происхождения. В ответ польские партизаны, действовавшие в условиях нацистской оккупации территорий довоенной Польши, начали репрессивные акции, хоть и меньшего масштаба, против украинского населения. После 1945 года украинское меньшинство в Польше было частично выселено в УССР, частично рассеяно в ходе переселения в другие регионы польского государства, чьи границы подверглись ревизии по итогам Второй мировой войны.

Президенты посетили литургию в католическом кафедральном соборе святых Петра и Павла. "Вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским мы отдаём дань памяти убитым полякам", — написал Анджей Дуда в твиттере.

Трактовка трагических событий на Волыни 1943 года — один из самых болезненных вопросов в общей истории Польши и Украины. Ранее Анджей Дуда отмечал, что в последние годы украинское правительство много сделало для сближения в этой области. В частности, стали возможны поисково-эксгумационные работы, которых ранее не проводилось.

"Это свидетельствует о качественном изменении: сегодняшняя украинская власть имеет больше понимания этого вопроса, чем её предшественники несколько лет назад", — сказал польский президент.

В свой предыдущий визит в Киев 28 июня Анджей Дуда встречался с Владимиром Зеленским и президентом Литвы Гитанасом Науседой. Они обсудили меры поддержки Украины со стороны своих стран и Евросоюза.

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