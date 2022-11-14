Владимир Зеленский посетил Херсон и поблагодарил военных

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Херсон. Об этом сообщает Reuters.

Зеленский выступил перед военными и поблагодарил НАТО и других союзников за поддержку Украины. "Мы готовы к миру, миру для всей нашей страны", — приводит агентство слова Зеленского.

Президент Украина также поблагодарил НАТО и других союзников за поддержку в войне против России и сказал, что поставка реактивных артиллерийских систем HIMARS из США имела большое значение для Киева.

Reuters сообщает, что Зеленского на главной площади Херсона встречали жители города с украинскими флагами. Некоторые собравшиеся привели с собой детей. "Я действительно счастлив, это видно по реакции людей, их реакция не постановочная", - сказал Зеленский.

Отвечая на вопрос журналистов, куда украинские силы могут наступать дальше, украинский лидер отметил: "Не на Москву… Нас не интересуют территории другой страны".

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