Владимир Зеленский выступил перед Советом Безопасности ООН

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник выступил перед Советом Безопасности ООН. Он рассказал о военных преступлениях российских войск, совершенных в городе Буча под Киевом. Глава Украины заявил, что российские военные убивали мирных жителей, издевались над ними и пытали.

Зеленский обвинил Россию в уничтожении границ между странами, этнического и религиозного разнообразия. По мнению президента Украины, Москва спровоцировала продовольственный кризис, который может привести к голоду в Африке и Азии.

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