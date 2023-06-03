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Владимир Зеленский заявил о готовности Киева к наступлению

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский в интервью американскому изданию The Wall Street Journal заявил, что Киев готов к наступлению. Президент Украины не назвал дату начала военной операции и допустил, что она может дорого обойтись.

Зеленский отметил, что Украина нуждается в большем количестве американских систем противоракетной обороны "Пэтриот" для защиты граждан от воздушных атак и прикрытия войск на передовой.

Кроме того, президент признал превосходство России в воздухе. По словам, Зеленского, отсутствие защиты от российской авиации повлечёт гибель большого количества военнослужащих в ходе наступления.

Украинский лидер подчеркнул, что Киев хотел бы иметь больше западного оружия для предстоящей военной кампании. "Мы хотели бы иметь определенные вещи, но мы не можем ждать месяцами", — сказал Зеленский.

Одной из наиболее важных задач президент Украины назвал продвижение к членству страны в НАТО во время саммита военного союза в Литве. Мероприятие пройдёт в июле. Зеленский уточнил, что не ожидает присоединения к организации во время продолжающейся войны, но хотел бы получить обещание, что это произойдёт после окончания боёв.

В разговоре с The Wall Street Journal Зеленский также призвал Китай к сдерживанию России. Украинский лидер упомянул свой апрельский телефонный разговор с главой КНР Си Цзиньпином. По словам Зеленского, Си заверил его, что Пекин не поставляет России вооружения.

  • Руководители Украины неоднократно говорили о намерении начать наступление весной или летом нынешнего года. Его целью называется полное освобождение территории страны. В преддверии наступления Украина получила от стран Запада современную бронетехнику и артиллерию. США с начала войны выделили Киеву более 37 миллиардов долларов на поддержку безопасности.
  • Россия в 2014 году аннексировала Крым, а в 2022 году заявила об аннексии ещё четырёх областей. Она контролирует части Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей и небольшую территорию в Харьковской области. Украина утверждает, что её цель — вернуть все эти земли.
  • По словам собеседников The Wall Street Journal, союзники Украины на Западе полагают, что предстоящее наступление Киева не положит конец войне, но оно должно продемонстрировать Кремлю тщетность его стратегии и ожидания ослабления поддержки украинской армии.
  • Кремль ранее заявлял, что Москва тщательно отслеживает высказывания Украины и её союзников о наступлении. По словам, представителя российского президента Дмитрия Пескова, Минобороны России учитывает эти данные при планировании "специальной военной операции" — так российские власти называют войну против Украины.

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