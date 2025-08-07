Оппозиционному политику и бывшему российскому заключённому Владимиру Кара-Мурзе отказали в выдаче российского загранпаспорта. Об этом он сообщил в четверг на своих страницах в соцсетях.

Кара-Мурза опубликовал скан официального отказа, выданного ему в посольстве России в Вашингтоне. В документе говорится, что в выдаче российского загранпаспорта было отказано в связи с ограничением его права на выезд из России.

"Фактически, в обход прямого конституционного запрета, путинский режим вернул советскую практику лишения политических оппонентов гражданства собственной страны. То есть формально, конечно, гражданства никто не лишает - но применить его на практике без действующего паспорта невозможно", - отметил Владимир Кара-Мурза.

Оппозиционер также процитировал фразу советского диссидента Владимира Буковского: "Ни посадить по закону не могут, ни освободить". При этом политик напомнил, что год назад во время обмена заключенными он был вывезен из России без загранпаспорта, срок действия которого истёк, пока он сидел в тюрьме.

В апреле 2023 года Мосгорсуд приговорил Владимира Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима по делам о госизмене и "фейках" об армии. Оппозиционер связывал свое преследование, в том числе, с политической деятельностью. 1 августа 2024 года он был освобожден в рамках масштабного обмена заключёнными между Россией и рядом западных стран.

У Кара-Мурзы, помимо российского гражданства, есть гражданство Великобритании.







