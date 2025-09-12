Власти Беларуси отобрали паспорта у освобожденных политзаключенных

Освобожденные 11 сентября белорусские политзаключенные рассказали, что перед депортацией из Беларуси сотрудники белорусского КГБ отобрали у них паспорта. Паспорт анархиста Николая Дедка они порвали.

Вместо паспортов освобожденным политзаключенными выдали лишь временные бумаги формата А4, которые не имеют признаков полноценного документа, удостоверяющего личность, говорится в сообщении офиса Светланы Тихановской.

"Людей лишили их национальных паспортов и насильственно депортировали. Это не только грубое унижение человеческого достоинства, но и нарушение базовых прав человека и норм международного права. Беларусь, как страна подписавшая Международный пакт о гражданских и политических правах, обязана обеспечивать свободу передвижения и уважать право на гражданство", - заявил советник Тихановской по правовым вопросам Леонид Морозов.

В четверг, после визита в Минск заместителя спецпредставителя президента США Кита Келлога Джона Коула и его встречи с Александром Лукашенко, белорусские власти освободили и выслали в Литву 52 политических заключенных, включая 14 иностранных граждан.