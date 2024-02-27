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Власти Брянской области сообщили о пяти пострадавших при обстреле

Власти Брянской области сообщили во вторник, что при обстреле со стороны Украины посёлка городского типа Суземка пострадали пять человек.

Об этом написал в своём телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз. Он отметил, что пострадавшие были доставлены в больницу, где им оказывают необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела в районе частично повреждено административное здание, ранены три человека.

Глава администрации Херсонской области Украины Александр Прокудин сообщил 27 февраля, что российские военные во вторник днём обстреляли в регионе село Велетенское, в результате чего погибла 82-летняя женщина. Российские военные это не комментировали.

В Донецкой области Украины, в Кураховском районе, во вторник в результате российского обстрела один человек погиб, пятеро - ранены, сообщила Донецкая областная прокуратура. Утверждается, что обстрел велся из ствольной артиллерии. Под удар попало частное предприятие, повреждено здание и автомобили. 32-летний сотрудник предприятия скончался от полученных травм по дороге в больницу. Еще трех мужчин и двух женщин госпитализировали с осколочными и другими ранениями. Курахово находится в 10 километрах от нынешней линии фронта.

  • Власти граничащих с Украиной российских регионов регулярно заявляют об обстрелах со стороны ВСУ после начала полномасштабного российского вторжения в соседнюю страну в феврале 2022 года. Киев сведения об обстрелах как правило не комментирует.

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