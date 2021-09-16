Французские военные убили лидера “ИГ в Большой Сахаре”

Французские военные убили лидера джихадистской группировки "Исламское государство в Большой Сахаре" (ИГБС). О “нейтрализации” Аднана Абу Валид аль-Сахрауи сообщил в Twitter в ночь на 16 сентября президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Это еще один большой успех в нашей борьбе с террористическими группировками в Сахеле", - подчеркнул он.

Предполагается, что бойцы ИГБС совершили большинство атак на территории между Мали, Нигером и Буркина-Фасо. В последнее время в регионе участились нападения на гражданское население.

Франция помогает так называемой "большой пятерки Сахеля" - Мали, Мавритании, Буркина-Фасо, Нигера и Чада - бороться с экстремистскими группировками. В рамках миссий ООН и ЕС в Мали также находятся несколько сотен солдат бундесвера. С весны 2020 года в регионе действует европейская оперативная группа сил специального назначения "Такуба".

Сейчас в регионе Сахель размещены 5100 французских солдат. К началу 2022 года Франция планирует сократить их численность примерно вдвое и завершить военную миссию. 14 сентября глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан пригрозил вывести французские войска из Мали, если правящая военная хунта заключит договор о сотрудничестве с российской частной военной компанией (ЧВК) Вагнера.

По данным французских источников, военное руководство Мали планирует пригласить в страну около одной тысячи сотрудников "ЧВК Вагнера" для обучения малийской армии.