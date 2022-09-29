Власти Черногории задержали 36 россиян по подозрению в шпионаже

Власти Черногории задержали "десятки" граждан России по подозрению в шпионаже. Об этом сообщает Балканская служба Радио Свобода со ссылкой на министра иностранных дел страны Ранко Кривокапича. По данным газеты "Побједа", речь идёт о 36 россиянах, у шестерых из которых есть дипломатическая аккредитация, а у остальных — местные виды на жительство.

Как сообщает "Побједа" со ссылкой на неназванные источники, кроме 36 россиян задержаны двое черногорцев. Газета Vijesti, со ссылкой на несколько источников, сообщает, что один из них — бывший пресс-секретарь министерства иностранных дел Радомир Секулович.

Премьер-министр Дритан Абазович, в прямой трансляции заседания правительства, заявил, что в стране проводится "международная операция" с иностранными партнёрами и прокуратурой, целью которой станет "защита интересов" Черногории. Однако он не привёл подробностей.

Представитель Специальной прокуратуры Вукас Радонич сообщил Радио Свобода, что полиция провела обыски в нескольких квартирах в поисках доказательств заговора и шпионажа. По его словам, судом пока никто не арестован.