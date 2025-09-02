Ссылки для упрощенного доступа

Власти ФРГ ведут кампанию против вербовки Россией "одноразовых агентов"

Глава немецкой внешней разведки BND Бруно Каль
Власти Германии во вторник запустили кампанию с предупреждением о попытках России вербовать через социальные сети так называемых "одноразовых агентов" для осуществления актов шпионажа и саботажа.

По данным полиции и спецслужб ФРГ, с момента вторжения России в Украину в 2022 году, за рядом происшествий — от поджогов и порчи имущества до полётов дронов над охраняемыми объектами — стоят "одноразовые агенты". Это люди без какой-либо подготовки, соглашающиеся выполнять задания за небольшое вознаграждение.

В числе целей диверсий назывались военные объекты, предприятия оборонной промышленности, а также транспортная и энергетическая инфраструктура Германии. Власти ФРГ предупреждают: российские спецслужбы стремятся "дестабилизировать Германию руками людей, находящихся в стране", при этом им самим "пачкать руки" не приходится.

Вербовка, как правило, начинается с общения в социальных сетях, после чего человеку предлагают небольшую сумму в обмен на совершение противоправных действий, отмечается в материалах кампании. "Саботаж, шпионаж и пропагандистская деятельность, осуществляемые иностранными разведслужбами, целенаправленно подрывают устойчивость свободных обществ", — заявил глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль.

