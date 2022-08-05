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Власти Грузии: введение виз для россиян равноценно объявлению войны

Председатель парламентского комитета по юридическим делам от правящей партии "Грузинская мечта" (ГМ) Анри Оханашвили заявил журналистам, что требование оппозиции – в том числе партии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" (ЕНД) – ограничить въезд в страну для россиян, восстановив визовый режим с Россией, "приведет к дестабилизации и войне".
Лидеры ГМ, в том числе председатель партии Ираклий Кобахидзе, и ранее неоднократно давали понять, что оппозиция, по их мнению, именно этого и добивается - втягивания Грузии в войну с РФ.
Тем не менее, вопрос о введение визового режима с Россией грузинскими властями сейчас не рассматривается.
  • С марта текущего года в Грузию из России приехали более 300 тысяч россиян. Причём большинство из них переехали в Тбилиси, Батуми и другие города на длительное время - покупая или арендуя квартиры.
  • Необходимость получать грузинскую визу для граждан РФ отменил президент Михаил Саакашвили в 2011 году, сославшись на пользу от развития туризма.
  • Россия ввела визовый режим с Грузией в 2000 году указом президента Владимира Путина. Односторонний визовый режим для грузинских граждан действует до сих пор.

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