Власти Грузии: введение виз для россиян равноценно объявлению войны

Председатель парламентского комитета по юридическим делам от правящей партии "Грузинская мечта" (ГМ) Анри Оханашвили заявил журналистам, что требование оппозиции – в том числе партии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" (ЕНД) – ограничить въезд в страну для россиян, восстановив визовый режим с Россией, "приведет к дестабилизации и войне".

Лидеры ГМ, в том числе председатель партии Ираклий Кобахидзе, и ранее неоднократно давали понять, что оппозиция, по их мнению, именно этого и добивается - втягивания Грузии в войну с РФ.

Тем не менее, вопрос о введение визового режима с Россией грузинскими властями сейчас не рассматривается.