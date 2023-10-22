Власти Херсонской области сообщили об обстреле и попадании в дома

Херсон днём в воскресенье подвергся обстрелу российской армии; есть попадания в дома, здания транспортного и пищевого предприятия, сообщил в телеграм-канале глава областной администрации Александр Прокудин.

По его сведениям, всего с начала суток по населённым пунктам правого берега Днепра было выпущено 12 управляемых авиабомб. Зафиксированы попадания в Херсонском районе и трёх сёлах Бериславского района, написал Прокудин.

Назначенный российскими властями глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо написал 22 октября, что над Геническим муниципальным округом во втором половине дня были сбиты три украинские ракеты, летевшие в сторону аннексированного Крыма.

Ранее в воскресенье в аннексированном Севастополе была объявлена ракетная

опасность, приостанавливалось движение по Крымскому мосту. Воздушная

тревога продлилась около 20 минут, передаёт Интерфакс.

Российская сторона неоднократно сообщала о попытках ВСУ атаковать Крым с помощью ракет и беспилотников. Киев информацию, как правило, не комментирует. В Херсонской области продолжается контрнаступление украинской армии. На днях силы ВСУ высадились на контролируемый российскими войсками левый берег Днепра, отмечает Русская служба Би-би-си со ссылкой на западных экспертов.