В КНР больше не будут публиковать сводки о заболеваемости COVID-19

Власти Китая анонсировали 25 декабря, что отныне не будут публиковать ежедневные сводки о заболеваемости коронавирусной инфекцией. Заявление сделано на фоне сведений о резком росте числа инфицированных.

С кратким сообщением выступила Национальная комиссия по здравоохранению в Пекине. В медицинском руководстве отметили, что центр по контролю за заболеваемостью продолжит обновлять связанную с эпидемией информацию.

По ряду внутренних оценок, которые не были подтверждены официально, 248 миллионов человек, или 18 процентов населения Китая, заразились коронавирусом только за первые три недели нынешнего месяца после того, как власти сняли ограничения на контакты между жителями. Эти цифры резко контрастируют с официальной статистикой с начала декабря. Согласно ей, заболели по всей стране лишь 62 тысячи человек.

Одновременно поступают сведения, что больницы в Китае переполнены, а крематории уже не справляются с количеством умерших. Эксперты прогнозируют сотни тысяч смертей, передаёт новостное агентство DPA.

Власти КНР резко сняли коронавирусные ограничения, тем самым отказавшись от так называемой политики нулевой терпимости, 7 декабря - после массовых протестов в нескольких регионах. В связи с решением упоминалось, что регистрируемые новые варианты штамма "омикрон" менее опасны.

С Китая в своё время началось распространение коронавируса, вызывающего COVID-19. За время пандемии этой болезни по всему миру заразились свыше 650 миллионов человек. От последствий COVID-19 скончались, по последним данным, почти 6 миллионов 680 тысяч жителей разных стран.