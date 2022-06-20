Власти Крыма заявили об ударе ВСУ по буровым платформам в Черном море

Глава аннексированного Россией Крыма Сергей Аксенов сообщил, что украинские военные нанесли удар по буровым платформам "Черноморскнефтегаза".

По его словам, на платформах находились 12 человек. "Спасены пять человек, трое из них ранены. Поиски остальных продолжаются", – написал Аксенов в своем телеграм-канале. Он добавил, что Минобороны РФ проводит спасательную операцию с участием патрульных судов и авиации.

Украинская сторона заявления об ударе по буровым платформам пока никак не прокомментировала.

Россия захватила украинские буровые платформы в 100 км от Одессы и 150 км от Крыма в 2014 году. Они также использовались для наблюдения за надводной обстановкой с помощью радиотехнической разведки.