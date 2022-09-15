Власти Нур-Султана поддержали переименование города в Астану

Городской парламент Нур-Султана - маслихат - поддержал возвращение столице Казахстана прежнего названия — Астана. Трансляция заседания велась в социальных сетях. Ранее инициативу поддержал президент страны Касым-Жомарт Токаев.
Решение депутатов маслихата только один из этапов процедуры переименования. Теперь решение депутатов направят на рассмотрение республиканской ономастической комиссии, которая занимается топонимами, после чего документы поступят в правительство, которое внесёт проект указа на подпись президенту.
В марте 2019 года столицу Казахстана Астану переименовали в Нур-Султан в честь первого президента Нурсултана Назарбаева. Решение было принято по инициативе президента Токаева. Жители Казахстана новое название не приняли — перед переименованием проходили несогласованные митинги, а после создавались петиции с призывами вернуть городу прежнее название.
О предложении группы депутатов нижней палаты парламента Казахстана вернуть столице название Астана стало известно в начале сентября.
"Считаем неправильным, когда при жизни человека его именем называется город. К тому же народ не принял новое название столицы", – заявили депутаты. По их мнению, вернуть прежнее название будет "исторически справедливым" решением. В 1998 году название "Астана" предложил Нурсултан Назарбаев – следовательно его вклад "в становление и развитие главного города страны" будет учтен, считают депутаты.
- В январе 2022 года в Казахстане прошли массовые протесты, первоначально с требованием снижения цен на топливо. Впоследствии к ним добавились и политические лозунги. Одним из популярных стал "Шал, кет!" ("Старик, уходи!") – требование ухода Назарбаева из власти.
- Летом 2022 года в Казахстане прошёл референдум по поправкам к Конституции. Изменения в основном законе поддержали более 77% граждан. В результате среди прочего из текста Конституции убрали все упоминания Назарбаева как лидера нации, или елбасы.
- До этого город трижды менял наименование. С момента основания в 1830 году город, основанный как казачье поселение, носил название Акмолинск. В 1961 году его переименовали в Целиноград, в 1992-м — в Акмолу. В 1998 году по инициативе Нурсултана Назарбаева город переименовали в Астану (с казахского языка астана переводится как "столица") и перенесли туда столицу Казахстана из Алматы.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.