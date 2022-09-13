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Президент Казахстана поддержал переименование Нур-Султана в Астану

Достопримечательность столицы Казахстана – башня Байтерек

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал инициативу депутатов парламента переименовать столицу страны из Нур-Султана обратно в Астану. Об этом написал в фейсбуке пресс-секретарь Токаева Руслан Желдибай.

"Предложение парламентариев включено в проект Конституционного закона с согласия Главы государства", – сообщил Желдибай. Он отметил, что Токаев "считает историческим фактом решающую роль Нурсултана Назарбаева в укреплении современной государственности Казахстана и становлении столицы". Поэтому другие объекты, названные в честь Назарбаева, должны сохранить свои названия.

О предложении группы депутатов нижней палаты парламента Казахстана вернуть столице название Астана стало известно в начале сентября.

"Считаем неправильным, когда при жизни человека его именем называется город. К тому же народ не принял новое название столицы", – заявили депутаты. По их мнению, вернуть прежнее название будет "исторически справедливым" решением. В 1998 году название "Астана" предложил Нурсултан Назарбаев – следовательно его вклад "в становление и развитие главного города страны" будет учтен, считают депутаты.

Столица Казахстана была переименована из Астаны в Нур-Султан в марте 2019 года после того, как соответствующее предложение Токаев выдвинул во время своей инаугурационной речи.

  • В январе 2022 года в Казахстане прошли массовые протесты, первоначально с требованием снижения цен на топливо. Впоследствии к ним добавились и политические лозунги. Одним из популярных стал "Шал, кет!" ("Старик, уходи!") – требование ухода Назарбаева из власти.
  • Летом 2022 года в Казахстане прошёл референдум по поправкам к Конституции. Изменения в основном законе поддержали более 77% граждан. В результате среди прочего из текста Конституции убрали все упоминания Назарбаева как лидера нации, или елбасы.

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