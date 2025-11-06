Российские интернет-компании, попавшие в реестр организаторов распространения информации в интернете, с января будут обязаны хранить данные пользователей три года вместо одного. Соответствующее постановление выпустило российское правительство.

Как пишет "Коммерсантъ", в министерстве цифрового развития новые правила объясняют необходимостью "создать более эффективную систему для расследования и пресечения преступлений", чтобы "улучшить безопасность и защиту пользователей".

В реестр организаторов распространения информации включены крупнейшие интернет-сервисы в России, мессенджеры, форумы и социальные сети. С 2027 года в него могут попасть банковские приложения, писал РБК. Участники реестра обязаны хранить сообщения пользователей и данных о них и предоставлять их по запросу силовых структур, в том числе в автоматизированном режиме по удалённому доступу.