"За смерть вашего внука заплатим втрое меньше". Власти регионов снижают выплаты за контракты и отменяют льготы

Сразу в нескольких российских регионах в 2026 году местные власти на фоне бюджетного дефицита снижают вознаграждение за заключение военного контракта. А в некоторых городах начали сворачивать льготы на детские сады и даже на дрова для семей военных. Эксперты объясняют это острым бюджетным дефицитом, с которым сталкиваются сейчас многие российские регионы.

"Да подавитесь вы этими тремя тысячами!"

В феврале 2026 года в Кемеровской области размер региональной единовременной выплаты членам семей погибших военных сократили в три раза, с 3 до 1 млн рублей. Сумма этой выплаты не менялась с начала войны. Теперь в соответствующем постановлении правительства региона говорится: "единовременная денежная выплата назначается в размере 1 млн рублей на погибшего гражданина в равных долях каждому члену семьи погибшего гражданина, подавшему заявление".

– Первого апреля в Гурьевске (150 км от столицы Кузбасса – СР) хоронили пацана местного, Мишу Шестопалова. Погиб он еще в январе. А тело привезли вот только сейчас, – говорит друг погибшего Александр (мы не называем фамилии собеседников из соображений их безопасности – СР). – У него, кроме бабки, и родни-то нет. Он с трудом закончил 9 классов в школе-интернате. Чтобы прокормиться, пошел закладчиком, в 2022 году их мини-банду накрыли. И закрыли в СИЗО, тянули с судами, чтобы согласились на контракт. Другие парни до сих пор судятся, апелляции подают – мол, были курьерами, не знали, что за "груз" распространяем. Знаю, что в изоляторе их чуть ли не пытали, чтобы на контракт заставить пойти. Миша не выдержал. Теперь они сидят, но хотя бы живы. А Миша лежит на Гурьевском кладбище. А его бабке сказали, что выплату она получит уже сокращенную. "За смерть вашего внука заплатим втрое меньше". Хотя погиб он до того, как "гробовые" с трех миллионов до миллиона "подешевели".

На запрос редакции в пресс-службу администрации Кемеровской области по поводу урезанных "гробовых" не ответили.

Но очевидно, что связано это с бюджетными проблемами региона. На фоне кризиса угольной отрасли только за 2025 год регион недополучил около 36 млрд рублей, а за два года – порядка 120 млрд. В этих условиях власти признают, что часть важных проектов и строек пришлось отложить или заморозить, а бюджет 2026 года был сверстан "с огромным трудом".

В феврале 2026 года в кузбасской Юрге – городе, где дислоцируется одна из крупнейших ударных бригад Минобороны, 100%-ю льготу на оплату детских садов оставили только детям погибших, а семьи еще живых участников вторжения в Украину обязали оплачивать 75% стоимости пребывания ребенка. "У нас острая нехватка средств на реализацию соцпроектов в городе, в том числе для решения вопросов жизнеобеспечения города", – объяснил мэр Алексей Фомин.

Жены военных узнали об этом, когда детей просто перестали пускать в детсады.

– Сказали: "За вас не заплачено, разбирайтесь сами" и развернули нас с сыном у входа. И только через несколько дней дозвонов в мэрию мы вообще выяснили, что произошло. А вы представьте мое состояние: мне на работу бежать надо, отец Вани на войне, а сына разворачивают у ворот и даже не объясняют, – возмущается Ирина, жительница кемеровской Юрги. – Тут половина города семьи военных из 74-й бригады. Втихую сделали (сократили) и молчали. Да подавитесь вы этими тремя тысячами! И жалкую тыщу своей "поддержки" заберите. Лучше бы мужа вернули, он за все время всего дважды в отпуск приезжал, сейчас опять с ранением в госпитале.

"Стали "зажимать" даже дрова"

Между тем в Перми в конце февраля вообще отменили муниципальную выплату за заключение контракта. Об этом сообщает "АиФ-Прикамье" со ссылкой на администрацию Перми. Выплата в 100 тысяч рублей, как пояснили власти, "перераспределена на другие нужды". При этом в силе остаются региональные выплаты в размере около 1 млн рублей и федеральные – 400 тысяч. В 2024 году региональная выплата в Пермском крае была выше и достигала 1,5 млн рублей. Снижение единовременной выплаты краевые чиновники никак не объяснили.

В Приморье выплаты для основной категории контрактников уменьшены с 2,1 млн до 1,1 млн рублей.

В Уфе с конца января 2026 года выплаты контрактникам из муниципального бюджета снизили более чем в два раза – с 700 тысяч до 300 тысяч рублей. В предыдущие годы эта сумма постепенно увеличивалась: с 200 тысяч до 300, затем до 400 и в итоге до 700 тысяч рублей.

Характерно, что первыми под сокращение попадают именно муниципальные выплаты и льготы – то есть те меры поддержки, которые вводились на уровне городов и районов и напрямую зависят от их финансовых возможностей. В отличие от федеральных выплат, такие доплаты оказываются наиболее уязвимыми в условиях бюджетного дефицита.

Сокращение выплат и льгот происходит на фоне ухудшения финансового положения регионов, многие из которых уже сталкиваются с дефицитом бюджетов и вынуждены пересматривать структуру расходов. С апреля 2026 года существенно снижаются выплаты в Приморском крае. В постановлении регионального правительства от 30.03.2026 № 238-пп сообщается, что с 2,1 миллиона рублей выплата за контракт для основной категории контрактников, направляемых в боевые части, сумма уменьшена до 1,1 млн рублей, а для ряда других категорий установлена на уровне 400 тысяч рублей.

В Курской области военным перестали выплачивать "боевые", жалуются их родные в сети. По их словам, солдатам, несмотря на спецрежим региона, стали платить только "голый оклад". Юристы в комментариях к постам отмечают, что это незаконно.

"Сын служил в Курской области, в 2026 году перестали выплачивать боевые, а только голый оклад. Законно ли это?" - пишет пользовательница. Под ее вопросом юрист Денис Довгань отвечает, что полная отмена "боевых" выплат (надбавок за участие в КТО (контртеррористическая операция) или "СВО") для военнослужащих в Курской области в 2026 году незаконна, так как официальных указов об их прекращении не издавалось.

Жители Забайкальского края рассказали редакции, что невозможно стало получить и неденежную поддержку, обещанную семьям военных.

– У нас стали "зажимать" даже дрова. По нынешнему постановлению семье военного, контрактника или мобилизованного, с сентября по май должны компенсировать дрова на зиму. У нас печное отопление, жили мы с сыном вместе до осени 2022 года, – говорит Людмила из села Новокручининское под Читой. – В сентябре Сережу мобилизовали. Три года нам платили за дрова, их подвоз. Около 18 тысяч выходило. А в том году сказали: "У вас сын прописан в другом доме, не положено". А он у нас в Чите у сестры прописан, потому что там поликлиника лучше и для работы. А так-то он все 25 лет с нами жил. Они и сына забрали, и нас с отцом выставили не знаю кем. Мошенниками какими-то.

Во всех регионах, где сокращают выплаты и льготы российским военным и их семьям, ситуация с бюджетом складывается столь же неблагополучно, как и в Кузбассе. Так, в Приморском крае бюджет на 2026 год принят с дефицитом около 31,6 млрд рублей при расходах 277,7 млрд и доходах 246,1 млрд. В Забайкальском крае дефицит составляет около 12,2 млрд рублей при доходах 162,3 млрд и расходах 174,5 млрд. В Башкирии бюджет на 2026 год также сформирован с дефицитом – 22,5 млрд рублей при расходах 338,7 млрд. Пермский край, по данным регионального Минфина, также входит в число дефицитных регионов, дефицит там приближается к 27 млрд. В Курской области бюджет на 2026 год принят с дефицитом в 5 млрд рублей.

Именно нехваткой денег объясняют эксперты попытку региональных властей сэкономить даже на копеечных мерах поддержки семей военных.

– С прошлого года ведется и нарастает консервация строек социальных объектов во всех российских регионах, – говорит Леонид, доктор экономических наук и профессор одного из вузов Сибири. – Причем даже там, где больницу побольше или новую школу ждут годами, десятилетиями. Причина в дефицитном бюджете на протяжении последних трех-четырех лет. Если в первые годы войны чиновники взяли под козырек на просьбу затянуть пояса и выделить деньги "на фронт" – на выплаты за контракты, на компенсации семьям военных, то сейчас выполнять это "напутствие" они уже не могут. Этот поясок придушивает уже смертельно.



