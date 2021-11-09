Власти Сингапура не будут оплачивать лечение непривитым от COVID-19

Правительство Сингапура с 8 декабря не будет оплачивать лечение от коронавируса гражданам, которые решили не вакцинироваться, сообщил министр здравоохранения страны Онг Е Кунг.

"Минздрав должен будет взимать плату за медицинские счета пациентов с COVID-19, которые могли вакцинироваться, но отказались это делать", — сказал Кунг.

Ограничение не коснется детей до 12 лет и тех, кто не может сделать прививку от коронавируса по медицинским причинам.

Как сообщает издание The Straits Times, за последний месяц две трети пожилых пациентов в Сингапуре, которые оказались в реанимации, не имеют прививок от COVID-19.

Вакцинация от COVID-19 в Сингапуре началась в конце декабря прошлого года. Первыми вакцину компаний Pfizer и BioNTech начали получать медработники и пожилые люди. Позже в стране также была одобрена вакцина американской компании Moderna.

По данным минздрава на 8 ноября, суточный прирост больных коронавирусом в Сингапуре составляет 2470 человек, умерли еще девять человек. Полный курс вакцинации прошли 85% населения, еще 18% уже ревакцинировались.