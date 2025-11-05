Власти Туапсе отрицают разлив нефти в результате удара беспилотников

Сотрудники Туапсинского морского порта обследовали акваторию после удара беспилотников 2 ноября – по словам главы окружной администрации Сергея Бойко, пятен нефтепродуктов они не обнаружили. Вместе с этим он отчитался об "очистке береговой линии" якобы от мазута.

Разлив нефти протяженностью более трех километров зафиксировали у берегов Туапсе спутники, характерный след виден в Черном море на снимках от 2 ноября. В этот день по порту Туапсе ударили беспилотники: по данным оперштаба региона, загорелся нефтеналивной танкер, еще два гражданских судна были повреждены.

Бойко в своей публикации не упомянул официальную информацию о повреждении танкера. "Пятен нефтепродуктов не обнаружено, информация с космоснимков не подтвердилась", – заявил он.

Вместе с тем специалисты, судя по сообщению Бойко, уже после атаки беспилотников провели очистку около 300 метров береговой линии между Гизель-Дере и Южным. По словам чиновника, было собрано 2,5 кубометра гальки, "загрязненной мазутом".

Вероятнее всего, глава Туапсинского округа намекал на мазут, попавший в Черное море после аварии на танкерах "Волгонефть" 15 декабря 2024 года. В числе пострадавших территорий тогда оказались участки побережья в непосредственной близости от Керченского пролива: Темрюкский район и Анапа. О следах мазута в Туапсе, находящемся в более чем 175 километрах от пострадавшей зоны, ранее не сообщалось. При этом о полной очистке дна Черного моря от мазута в оперштабе региона отчитались еще в середине сентября.