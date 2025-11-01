Власти Украины сообщили от атаках на Николаев и Черниговскую область

Украинские власти сообщили в субботу о российских атаках на Николаевскую и Черниговскую области.

В результате ракетного удара по Николаеву есть пострадавшие. В городе работают все необходимые службы для ликвидации последствий атаки, написал в своём телеграм-канале глава города Александр Сенкевич.

Черниговскую область в ночь на 1 ноября атаковали российские беспилотники, сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). В городе Корюковка в результате удара пострадала 66-летняя женщина. На территории сельхозпредприятия загорелся ангар. Кроме того, повреждены административное здание, частный дом и автомобиль.

Атаке также подвергся город Новгород-Северский – там тоже есть повреждения зданий.

В результате удара по Орехову, в Запорожской области, была ранена 72-летняя женщина, сообщил глава областной администрации Иван Федоров. В городе, как отмечается, был поврежден частный дом и прилегающая территория.

В Полтавском районе на территории одного из объектов газодобывающей отрасли в результате российской атаки возник пожар. По данным ГСЧС, к ликвидации возгорания были привлечены более 20 единиц техники и 93 спасателя, к шести часам утра пожар полностью ликвидирован. Сообщений о пострадавших нет.

Всего в ночь на субботу, по данным Воздушных сил ВСУ, Украину атаковали 223 российских дрона, из них 206 были нейтрализованы на севере, юге и востоке страны. "Зафиксировано попадание 17 ударных беспилотников в семи локациях", - говорится в сводке.