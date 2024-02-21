Власти Якутии купят программу для поиска оппозиционеров в соцсетях

Власти Якутии намерены купить программное обеспечение, которое позволит отслеживать в интернете пользователей, разделяющих взгляды оппозиции. Объявление по покупке программы размещено на сейте госзакупок, объявленная цена контракта — 1,2 миллиона рублей. Заказчик - Республиканский центр инфокоммуникационных технологий Якутии.

Как уточняют Сибирь. Реалии, программный комплекс должен находить в соцсетях и мессенджерах пользователей, распространяющих «экстремистский контент» и оперативно узнавать о готовящихся акциях протеста – митингах и народных сходах. Также программа должна помочь властям выявлять среди пользователей "активистов протестных движений, деструктивных, радикальных течений и организаций", фиксировать связи между ними, а также сортировать их по возрасту, месту проживания и роду деятельности.

В приложении к контракту упомянуто, что мониторинг должен происходить в соцсетях «Вконтакте» и «Живой журнал» и мессенджере Telegram, а также в онлайн-СМИ. При мониторинге "ВКонтакте" все сообщества будут поделены программными методами на группы оппозиционного характера и сторонников власти, а полученные данные поступят в специальную базу. То же касается и онлайн-СМИ, которых разделят на "провластные" и "протестные".

В отношении "Живого Журнала" предусматривается, что программный модуль будет отсматривать не всю сеть ЖЖ, а только конкретные блоги, поставленные на мониторинг аналитиком, на предмет заданных слов и выражений.

Что касается Telegram, то госзакупка предполагает ежечасный сбор публикаций из каналов и групп мессенджера, поставленных на мониторинг, а заодно деанонимизацию пользователей программными средствами, то есть установление мобильного телефона пользователя мессенджера по его username-параметру или id.

Подобные закупки есть и в других регионах, например, на Камчатке и в Астраханской и Смоленской областях.