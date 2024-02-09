В России планируют создать чёрный список ютьюб-блогеров

Общественная палата России планирует создать чёрный список российских блогеров, которые выпускают контент на ютьюбе и не переходят на российские площадки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена комиссии палаты по развитию информационного сообщества Александра Малькевича. Своё заявление он сделал во время круглого стола, который назывался "Свой среди чужих? Российские блогеры на экстремистских иностранных площадках".

Малькевич утверждает, что в список войдут те, кто "сознательно не работает в российских соцсетях, позиционируя себя как российские блогеры". Он также заявил, что данная инициатива - это только один из этапов программы по стимулированию перехода блогеров на отечественные площадки.

Малькевич считает, что данный список должен стать основой для принятия мер в отношении тех, кто не работает в российских социальных сетях. Он назвал ютьюб "эффективным информационным оружием Запада" с многомиллиардной аудиторией. Под влияние блогеров там попадают дети, сказал он, поэтому в первую часть чёрного списка обещано включить блогеров, работающих на детскую аудиторию.

Ранее издания "Медуза" и The Bell опубликовали материал, в котором утверждалось, что российские власти поддерживают создание на базе соцсети VK создание видеохостинга, который мог бы в будущем заменить видеохостинг YouTube, если будет принято решение о его блокировке в России.

Проект возглавляет Степан Ковальчук - внук Михаила Ковальчука, главы Курчатовского института, старого друга президента Владимира Путина.