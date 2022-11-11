Российские власти Запорожской области допустили "эвакуацию" жителей

В случае обстрелов оккупированных Россией районов Запорожской области, находящихся у линии фронта, возможен вывоз жителей в другие районы аннексированного региона, но не в Россию. Об этом сообщил врио российского губернатора области Евгений Балицкий.
"Если будут обстрелы на линии фронта и это будет сопряжено с повышенной угрозой для жизни людей, значит, возможно, такие меры будут приниматься. Но только в Запорожской области", – сказал Балицкий. По его словам, эвакуация в аннексированный Крым и регионы России "не предусматривается на сегодняшний день".
В октябре "из-за возможных обстрелов" эвакуацию жителей Херсона объявили российские власти аннексированной Херсонской области. До этого херсонцам предлагали выехать в Россию "на отдых и оздоровление". В ноябре российские войска ушли из Херсона и в целом с правого берега Днепра в результате успешного контрнаступления украинской армии.
В мае секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак во время поездки в оккупированную Херсонскую область заявил, что "Россия здесь навсегда". В августе в городе развесили плакаты с утверждением "Херсон навеки с Россией".
О том, что Россия пришла "навсегда" Турчак говорил и в городе Купянске Харьковской области, который Россия даже формально не аннексировала. И оттуда российские войска вынуждены были уйти.
В Кремле по-прежнему считают Херсонскую область без Херсона и Запорожскую область без Запорожья регионами России.
- Россия вторглась в Украину 24 февраля 2022 года. В сентябре Украина начала контрнаступление. После этого в Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской и части Николаевской областях в спешном порядке были проведены референдумы о вхождении этих украинских территорий в состав России. Украина и многие другие страны считают голосование фиктивным, поскольку оно прошло в условиях оккупации и боевых действий, что нарушает международные нормы и украинское законодательство.
- По результатам голосований Россия аннексировала украинские территории. Киев и страны Запада заранее объявили, что аннексию не признают ни при каких обстоятельствах.
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