Вместе по жизни. Сергей Елединов - об африканском саммите

Подготовка второго саммита "Россия - Африка" совпала с заметными кремлёвскими неприятностями. Критически сложилась ситуация на линии боевого соприкосновения в Украине в условиях начавшегося контрнаступления, подоспел вооруженный мятеж ЧВК "Вагнер", накопились проблемы в экономике, в том числе из-за санкций, нарастает внутреннее напряжение в российском обществе. Африканские страны, в большинстве своем не оправившиеся от экономических последствий пандемии, столкнулись с последствиями зернового кризиса, вызванного войной в Украине, и все это происходит на фоне активизации действий на континенте террористов, сепаратистов и экстремистов всех мастей и рангов.

Нет смысла заниматься спекуляциями относительно статуса представителей стран на петербургском форуме, поскольку сам факт наличия уполномоченного представителя страны формально подтверждает согласие государства на участие и сотрудничество. 49 из 54 стран прислали своих представителей, более половины из них - главы государств и правительств, в числе которых авторитетные политики-тяжеловесы. В любом случае самым значимым в этом международном мероприятии было то, что оно состоялось. Его участники как минимум подтвердили свой статус, получили международную площадку для выражения своих намерений. Как к этому ни относись, Россия остается одним из центров многополюсного или многополярного мира (вряд ли другой стране, кроме разве что Китая, удалось бы собрать сейчас у себя в гостях такой форум), а Африка таким центом становится.

При обсуждении зерновой темы прозвучали единственные официальные некомплиментарные ремарки в адрес России

Зачем такой саммит был нужен России – очевидно. Это и подтверждение того, что страна не находится в международной изоляции, этои наличие международной площадки для пропаганды своих идей, продвижения видения своей картины мира, поиск и привлечение новых единомышленников, партнёров и попутчиков. Ну и, конечно, борьба за Африку. Зачем встреча в Петербурге была нужна Африке? Чем Россия с её довольно скудным экономическим и политическим инструментарием могла заинтересовать африканские страны?

Думаю, здесь сказался колониальный дискурс, формирующий образ врага, на которого можно списать собственные проблемы и неурядицы. Для многих стран африканского региона эитот враг - коллективный Запад, и тут добавляется эксплуатация прошлого, положительного для многих в Африке образа СССР. Важно подтверждение статуса африканского содружества как важного геополитического игрока, значимой силы на международной арене, с которой необходимо считаться. Россия об этом заявила. Как гласит одна африканская пословица, можно сколь угодно долго управлять людьми, но вождем ты станешь только тогда, когда тебя кто-то им назовет.

Глобальную политику большинства африканских стран со времён обретения ими независимости можно охарактеризовать как исключительно нейтральную, как политику неприсоединения с наибольшим возможным дистанцированием от негативных международных событий, не имеющих к Африке прямого отношения. Суть такова: находиться "над схваткой", в то же время поддерживая по возможности хорошие отношения со всеми сторонами конфликта. Такая прагматическая политика обеспечивает экономические и политические дивиденды при минимальных затратах. Но при этом внешнее давление, попытка заставить эти страны проводить политику, идущую вразрез с их прагматическими интересами, неизменно вызывает противодействие.

Много слухов ходит сейчас о том, что Запад оказывал некоторое давление на африканские страны, чтобы побудить их отказаться от участия в саммите, Результатом стало либо подтверждение об участии в самый последний момент, либо понижения статуса участия, но тем не менее в Петербурге собрались почти все африканские флаги. России просто следовало этим воспользоваться - что в Кремле и сделали. В последние десятилетия Запад совершил немало промахов на африканском направлении. Это. как и использование изломов мировой политической системы, позволяет России не только держаться на плаву, но и проводить контратаки, в том числе вот такие саммиты.

Обсуждение ситуации в Украине свелось в Петербурге к общей риторике и разговорам о стратегической роли африканских государств на мировой арене и, соответственно, важности исходящих от африканских лидеров мирных инициатив. Некоторые африканские лидеры (в том числе президент Буркина-Фасо Ибраим Траоре, раньше в открытых симпатиях к Москве не замеченный) открыто поддерждали действия России, другие говорили осторожнее, однако никто не осмелился на прямую притику. Кремль в очередной раз списал странам Африки долги. Выход России из зерновой сделки был предварен обещанием бесплатной поставки партий зерна ряду стран и известием о строительстве логистического центра для российских товаров сельскохозяйственного профиля. Сведений о том, что такой логистический центр будет построен безвозмездно, нет; предполагаю, что это коммерческое предложение. При обсуждении зерновой темы, кстати, прозвучали единственные официальные некомплиментарные ремарки в адрес России. Говоря о вопросах безопасности, ограничились повторением мантры "африканским проблемам-африканские решения", но в кулуарах саммита замечено присутствие главы недавних русских мятежников Евгения Пригожина. Таким образом, де-факто присутствие ЧВК "Вагнер" на континенте не ставится под сомнение.

Сергей Елединов – блогер, специалист по управлению, живёт в Западной Африке



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